Real Madrid vs. Manchester City: Die Champions League im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Das Rückspiel im zweiten Halbfinale der Champions League steht heute an: Real Madrid empfängt Manchester City! Anpfiff im Estadio Santiago Bernabeu ist um 21 Uhr

Das Hinspiel war eine Partie für die Geschichtsbücher. Sieben Tore in einem der kurzweiligsten Spiele der CL-Saison waren alles, was man sich als Anhänger:in wünschen konnte, gerade als neutraler Fan. Dabei stand es am Ende "nur" 4:3, also nur ein Tor Abstand - es ist also alles angerichtet für ein spannendes Rückspiel.

Dabei dürfte Real Madrid von besonderem Rückenwind profitieren: Die Spanier konnten sich vorzeitig zum Meister küren - davon kann City nur träumen: In der Premier League kündigt sich mal wieder ein unfassbar spannender Titelkampf an, die Citizens haben als Tabellenerster nur einen Punkt Vorsprung auf den FC Liverpool auf Rang zwei, vier Spiele sind noch auszutragen.

Am 28. Mai kommt es zum Finale in Paris, heute wird entschieden, welches der beiden Top-Teams dann nach Frankreich reisen darf. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Spiel heute im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird.

Champions League heute live: Die Königsklasse 2021/2022 in der Übersicht

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

GettyImages

Real Madrid vs. Manchester City: Die Champions League im TV - so wird das Spiel im Fernsehen gezeigt!

Es ist nicht nur das Aufeinandertreffen von zwei herausragenden Mannschaften - auch auf den Trainerbänken tummelt sich Klasse und Historie! Mit Carlo Ancelotti und Pep Guardiola treffen zwei der Erfahrensten und Erfolgreichsten ihrer Zunft aufeinander, der italienische Trainer Reals hat erst vor wenigen Tagen Historisches geschafft:

Als erster Mensch überhaupt konnte er im Herrenbereich alle fünf Ligatitel in den Top-5-Ligen gewinnen. Serie A (AC Mailand, 2004), Premier League (FC Chelsea, 2010), Ligue 1 (PSG, 2013), Bundesliga (FC Bayern München 2017) und LaLiga (Real Madrid, 2022) sind nun alle abgehakt, jetzt will er auch zum vierten Mal die Champions League gewinnen.

Fußball heute LIVE: Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League?

Logisch, dass dabei viele Anhänger:innen, auch in Deutschland, zuschauen wollen - die Frage ist nur: wie? Heutzutage blickt man ja kaum noch durch, wann wo welches Spiel übertragen wird, aber wir helfen euch da gerne und machen es kurz und knapp: DAZN zeigt heute das Spiel zwischen Real Madrid und Manchester City LIVE im TV!

Wie das - DAZN im TV? Richtig gelesen, seit August 2021 überträgt DAZN sein Programm nämlich auch im TV! DAZN 1 und DAZN 2 heißen die beiden Sender, welche jeden Tag von 8 Uhr bis 24 Uhr das DAZN-Programm übertragen. Heute ist DAZN 1 für das Übertragen von Real Madrid gegen Manchester City zuständig, los geht's um 20.45 Uhr!

DAZN überträgt die Champions League live: Real Madrid gegen Manchester City heute im TV und LIVE-STREAM!

DAZN 1 zeigt heute also das Spiel zwischen Real und City - aber wie kann man den Sender empfangen? Das ist nicht ganz so einfach: Man muss nämlich Vodafone oder Sky als TV-Anbieter haben, dann kann man DAZN 1 und DAZN 2 als Zusatzoption dazubuchen.

Das Ganze kostet Geld, doch keine Sorge, natürlich könnt ihr auch sonst das Spiel live verfolgen! Wir erklären im Laufe des Artikels weitere Einzelheiten zur Übertragung im LIVE-STREAM, vorher wollen wir noch auf die DAZN-Übertragung blicken. Mit dabei: der ehemalige beste Stürmer Deutschlands, Sandro Wagner!

Real in Madrid gegen Manchester City: Die Übertragung des Halbfinales auf DAZN

Begegnung:

Real Madrid - Manchester City

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Reporter vor Ort: Max Siebald

GettyImages

Real Madrid vs. Manchester City: So wird die Champions League heute im LIVE-STREAM gezeigt!

DAZN zeigt heute die Champions League LIVE! Für viele Fans sind das gute Nachrichten, da das Hinspiel vergangene Woche auf Prime Video übertragen wurde und viele Anhänger:innen dem Streamingdienst Amazon kein Geld bezahlen wollen. Zudem überträgt Prime Video im Gegensatz zu DAZN nicht im LIVE-STREAM.

Real Madrid gegen Manchester City im LIVE-STREAM auf DAZN: So wird heute die Champions League im Internet übertragen

Wir wollen uns in den nächsten Sätzen etwas mehr mit DAZN beschäftigen - Ihr wollt ja schließlich wissen, worauf ihr euch einlasst. Und ihr könnt euch auf eine ganze Menge Programm freuen: Fußball (Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Länderspiele ...), Basketball, American Football, Leichtathletik, Motorsport, Darts, E-Sports. Hier ist für alle Menschen, die auch nur ein wenig an Sport interessiert sind, etwas dabei!

Dabei ist DAZN auf vielen verschiedenen Geräten zu empfangen: Handy, Tablet, Spielekonsole, Laptop und PC sind genauso valide Möglichkeiten wie der Smart-TV - so könnt ihr das Spiel auf dem Fernseher sehen, ohne einen linearen TV-Anschluss zu haben. Weiter unten in diesem Artikel findet ihr die Links zu den kostenlosen Apps.

Das "Netflix des Sports": DAZN überträgt die Champions League live - das sind die Preise!

Natürlich muss man für DAZN bezahlen - irgendwie muss das Unternehmen ja seine Produktionen bezahlen können. Dabei hat man die Wahl zwischen einem Monats- und einem Jahresabonnement, beide sind gerade im Vergleich zur Konkurrenz günstig.

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr (24,99 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Champions League, Bundesliga und mehr laufen auf DAZN: Hier gibt's weitere Informationen!

DAZN, Prime und die kostenlosen Apps: Die Champions League im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Die Aufstellungen von Real Madrid und Manchester City: Die Mannschaften im Halbfinale der Champions League

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff, also gegen 20 Uhr, werden die Aufstellungen von Pep Guardiola und Carlo Ancelotti veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal auf das Halbfinal-Rückspiel der Champions League vorbereitet zu sein.

Champions League heute live: So wird Real Madrid vs. Manchester City im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen

TV DAZN 1 DAZN im LIVE-STREAM LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube / DAZN