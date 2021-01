Real Madrid will Verpflichtung von David Alaba vom FC Bayern München angeblich zeitnah abschließen

Real Madrid arbeitet offenbar an einem Transfer von David Alaba. Der Österreicher steht beim FC Bayern nur noch bis Saisonende unter Vertrag.

will angeblich so schnell wie mögliche eine ablösefreie Verpflichtung von David Alaba (28) für den kommenden Sommer abschließen. Das berichtet die spanische Zeitung Marca und nennt konkrete Details zu einem möglichen Vertrag.

Demnach bietet Real dem Innenverteidiger einen Vertrag über vier Jahre mit einem Gehalt von etwas mehr als zehn Millionen Euro netto pro Jahr. Alabas Vertrag beim endet im Sommer. Seit 1. Januar darf er daher offiziell mit anderen Klubs verhandeln.

FC Bayern: Auch , , PSG und Juventus angeblich scharf auf David Alaba

Neben Real wurden zuletzt auch Manchester United, der FC Chelsea, und als mögliche Abnehmer gehandelt. Laut The Athletic wollen diese Klubs Alabas Gehaltsvorstellungen jedoch nicht erfüllen. Außerdem gilt ohnehin als Wunschziel des Spielers.

Ein Verbleib in München gilt hingegen als nahezu ausgeschlossen. "Wir haben David Alaba den roten Teppich ausgerollt und sind an unsere Grenzen gegangen. David und speziell sein Berater Pini Zahavi sind nicht über diesen roten Teppich gegangen. Also haben wir ihn irgendwann wieder eingerollt", sagte Vorstandsmitglied Oliver Kahn der SportBild.