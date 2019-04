Real Madrid vs. Athletic Club aus Bilbao: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung von LaLiga

Real Madrid empfängt heute Nachmittag Athletic Club aus Bilbao in LaLiga. Goal verrät Euch, wie Ihr die Partie im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt.

Der 33. Spieltag in LaLiga steht an. Real Madrid ist am heutigen Nachmittag vor heimischem Publikum gegen Athletic Club aus Bilbao gefordert. Anstoß im Bernabeu ist um 16.15 Uhr.

Die Meisterschaft in ist derweil wohl entschieden. Der FC Barcelona wird sich den -Titel kaum mehr nehmen lassen. Für geht es nun darum, das Bestmögliche aus einer schwierigen Saison herauszuholen. Derzeit befinden sich die Königlichen auf dem dritten Tabellenrang. Doch Stadtrivale Atletico Madrid ist auf dem zweiten Platz in Reichweite. Die Real-Fans können sich daher auch einen spannenden Saisonendspurt freuen.

Während Real Madrid noch um die Vizemeisterschaft kämpft, geht es für Athletic Club aus Bilbao um die Teilnahme an der Europa League. Derzeit liegen die Basken auf dem siebten Rang. Doch auch für Bilbao ist im Saisonendspurt noch alles offen. Nur drei Punkte trennen die Mannschaft von Trainer Gaizka Garitano und den Sechstplatzierten FC Valencia. Vier Siege aus den letzten fünf Partie geben Athletic zusätzliches Selbstvertrauen für die schwere Aufgabe in der spanischen Hauptstadt.

Im Hinspiel trennten sich Real Madrid und Athletic Club 1:1. Während Bilbao-Stürmer Iker Muniain für die Führung sorgte, konnte Real-Star Isco in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich für die Königlichen erzielen.

Real Madrid empfängt Bilbao in LaLiga: Wir zeigen Euch, wie ihr das Duell im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt. Zudem informieren wir Euch über mögliche LIVE-TICKER und Aufstellungen.

Real Madrid vs. Athletic Club: Das Duell in der Übersicht

Duell Real Madrid vs. Athletic Club Datum Sonntag, 21. April 2019 | 16.15 Uhr Ort Santiago-Bernabeu, Madrid (Spanien) Zuschauer 81.044 Plätze Aufstellungen Hier entlang!

Real Madrid vs. Athletic Club aus Bilbao heute live im TV sehen - geht das?

Die Begegnung zwischen Real Madrid und Athletic Club aus Bilbao wird am Sonntagnachmittag in nicht live im Free-TV übertragen. Auf Live-Bilder müssen Fußballfans dennoch nicht verzichten: DAZN zeigt die 90 Minuten aus dem Bernabeu im LIVE-STREAM bei DAZN.

Das Duell läuft zwar nicht im Free-TV, trotzdem könnt ihr LaLiga auf Eurem Fernseher anschauen. Mit der DAZN-App ist dies kein Problem! Die App des Streamingdienstes kann ganz einfach im App-Store heruntergeladen und auf fast allen Smart-TV-Geräten installiert werden.

Real Madrid vs. Athletic Club aus Bilbao auf dem TV schauen, kommt für Euch nicht in Frage? Kein Problem, denn den LIVE-STREAM bei DAZN könnt Ihr Euch auch auf dem Handy, dem Tablet oder Laptop anschauen. Einfach die App downloaden und DAZN starten.

Real Madrid vs. Athletic Club aus Bilbao heute im LIVE-STREAM bei DAZN schauen

In Deutschland besitzt DAZN die exklusiven Übertragungsrechte an den Partien von LaLiga. Deswegen können alle Fans des spanischen Fußballs aufatmen: Real Madrid gegen wird selbstverständlich live und in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen.

Wie gewohnt beginnt die Übertragung bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff, welcher um 16.15 Uhr erfolgen wird. Schon vorab bekommt Ihr alle wichtigen Informationen rund um die Partie sowie die Aufstellungen beider Teams.

Das Kommentieren übernimmt Jan Platte. Als Experte steht ihm Sebastian Kneißl zur Seite. Beide begleiten Euch sowohl vor, während als auch nach der Partie zwischen den Königlichen und Bilbao.

Ihr wollt den LIVE-STREAM zu Real Madrid vs. Athletic Bilbao nutzen? Kein Problem. Ihr müsst dafür nur Abonnent von DAZN sein. Falls Ihr noch kein Abo des Streamingdienstes besitzt, holt euch einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt die volle Programmvielfalt.

LaLiga, Premier League, Serie A oder Ligue 1 - mit DAZN seid Ihr live dabei. Diese Ligen und viele weitere zeigen die Ismaninger in etlichen LIVE-STREAMS in voller Länge. Auch der europäische Spitzenfußball ist seit dieser Saison bei DAZN zuhause. Sowohl die Champions League als auch die gibt es live - und das für nur 9,99 Euro monatlich. DAZN bietet mittlerweile viele verschiedene Zahlungsarten an.

Wer sich mit jeder Menge Fußball sowie anderem Live-Sport aus der NBA, NFL, NHL sowie Darts- und Box-Events nicht mehr anfreunden kann, kann sein Abonnement ganz leicht beenden. Monatlich lässt sich das DAZN-Abo problemlos kündigen.

Das Programm von DAZN kann nicht nur traditionell auf dem PC und Laptop im Browser abgerufen werden, der Streamingdienst bietet auch entsprechende Apps für verschiedene Plattformen an:

Real Madrid vs. Athletic Bilbao im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr überlegt noch, ob Ihr Euch nach dem kostenlosen Probemonat das DAZN-Abo leistet, wollt aber trotzdem mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie versorgt werden? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal genau das Richtige für Euch.

Bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch mit allen wissenswerten Infos und Statistiken rund um die Partie im Bernabeu. Sobald die Partie zwischen Real Madrid und Athletic Bilbao angepfiffen wird, halten wir Euch gewohnt detailliert auf dem Laufenden.

Das Beste daran? Unser LIVE-TICKER ist natürlich kostenlos.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: Die Aufstellungen

Wen schickt Real-Trainer Zinedine Zidane ins Rennen? Wer läuft für Bilbao im Bernabeu auf? Die Aufstellungen beider Teams gibt es rund eine Stunde vor dem Anpfiff an dieser Stelle.

Real Madrid vs. Athletic Club aus Bilbao: Der direkte Vergleich