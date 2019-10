RCD Mallorca vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung von LaLiga heute live

Die Königlichen müssen auf den Balearen antreten. Hier erfahrt Ihr, wie und ob Mallorca gegen Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Bühne frei für das Spiel am 9. Spieltag von zwischen RCD Mallorca und dem aktuellen Tabellenführer Real Madrid. Anstoß der Partie ist am Samstagabend um 21 Uhr.

Zum letzten Mal konnte Mallorca gegen im Jahr 2010 einen Punkt ergattern - eine gefühlte Ewigkeit. Hält die Serie des Teams von Trainer Zinedine Zidane auch in der aktuellen Saison an?

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wie das Aufeinandertreffen zwischen Mallorca und Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Wer wissen will, wo weitere Spiele gezeigt werden, wird in unserer TV-Übersicht auf Goal fündig. Rund eine Stunde vor dem Duell gibt es hier zudem die Aufstellungen für die Partie.

RCD Mallorca vs. Real Madrid: Läuft das Spiel heute live im TV?

Die ganze klare Antwort lautet: nein! Das Aufeinandertreffen zwischen Mallorca und den Blancos wird hierzulande nicht live im TV zu sehen sein. Das liegt an der Rechtesituation in . Keiner der hiesig ausstrahlenden Sender besitzt die Übertragungsrechte an der spanischen LaLiga.

Diese liegen in Deutschland beim Streaminganbieter DAZN, der sich allein auf das Übertragen von LIVE-STREAMS spezialisiert hat. Das komplette DAZN-Programm kann man natürlich auch mit dem entsprechenden Gerät auf dem Fernseher schauen - entweder man schließt seinen PC oder Laptop an oder nutzt ein Gerät wie den Amazon Fire Stick, auf dem die DAZN-App natürlich auch kostenlos verfügbar ist.

Wie genau es sich mit dem LIVE-STREAM für die Partie Mallorca vs. Real Madrid verhält, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

RCD Mallorca gegen Real Madrid heute im LIVE-STREAM - so geht's mit DAZN

Wie bereits erwähnt: Wer Mallorca gegen Real Madrid live sehen will, kommt am LIVE-STREAM von DAZN nicht vorbei. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München zeigt in der aktuellen Saison jedes Spiel der Königlichen in der heimischen Liga.

Die Übertragung auf der Plattform beginnt am Samstagabend wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird. Als Kommentator der Partie schickt DAZN Lukas Schönmüller ins Rennen, der natürlich von einem Experten an seiner Seite unterstützt wird. Dieser heißt bei Mallorca gegen Real Madrid Ralph Gunesch.

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu erhalten, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Dieses kostet lediglich 11,99 Euro pro Monat und kann zunächst einen Monat lang kostenfrei getestet werden. Das Live-Angebot beim Streamingdienst umfasst eine Vielzahl an Sportevents aus aller Welt. Egal ob Fußball, Boxen, Darts, UFC, Basketball, Football oder Eishockey – bei DAZN ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Und das Beste: Der erste Monat ist komplett kostenlos. Alle Informationen zum Probemonat findet Ihr hier.

Zugang zu DAZN erhaltet Ihr auf nahezu allen mobilen Geräten mit Internetzugang, wie zum Beispiel Smartphones und Tablets. Mit der DAZN-App, welche in allen gängigen Stores ( Apple-Store , Google-Play-Store etc.) als kostenloser Download verfügbar ist, können die Streams zum Laufen gebracht werden.

RCD Mallorca vs. Real Madrid: Die Daten zum Duell im Überblick

DATUM: Samstag, 19. Oktober 2019 | Anpfiff: 21 Uhr

Samstag, 19. Oktober 2019 | Anpfiff: 21 Uhr ORT: Estadi de Son Moix, Palma de Mallorca

Estadi de Son Moix, Palma de Mallorca KAPAZITÄT: 23.142 Plätze

23.142 Plätze LIVE-TICKER: Goal

LIVE-STREAM: DAZN

RCD Mallorca vs. Real Madrid: Die Aufstellungen

Wer bei Mallorca und wer bei Real Madrid am Anfang der Partie auf dem Platz steht, erfahrt Ihr hier rund eine Stunde vor Anpfiff (also gegen 20 Uhr am Samstagabend).