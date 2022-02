RB Leipzig vs. Real Sociedad heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Europa League

Am heutigen Donnerstabend (17. Februar 2022) ist Real Sociedad zu Gast bei RB Leipzig. Die Partie der Play-off-Runde wird um 21:00 Uhr in der Red-Bull-Arena in Leipzig angepfiffen.

Real Sociedad wurde Gruppenzweiter hinter der AS Monaco, RB Leipzig hingegen musste als Gruppendritter der Champions-League-Gruppenphase den Gang in die Europa League antreten. Ob es der der Truppe von Neu-Trainer Domenico Tedesco dort gelingt, weiterzukommen, erfahren wir dann heute Abend ab 21:00 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

RB Leipzig vs. Real Sociedad heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. Real Sociedad Wettbewerb Europa League Anpfiff 17. Februar - 21:00 Uhr Spielort Red-Bull-Arena (Leipzig)

RB Leipzig vs. Real Sociedad heute live: Die Übertragung der Europa League im TV

Verantwortlich für die Übertragung der Europa League ist der Free-TV-Sender RTL. Dieser zeigt pro Spieltag immer eine Partie live und in voller Länge im Free-TV. Für alle, die die heutige Partie sehen wollen, haben wir jetzt gute Nachrichten. Ab 20:15 Uhr beginnt die Übertragung bei RTL mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle, bevor dann um 21:00 Uhr der Anpfiff für das Spiel zwischen Leipzig und Real Sociedad ertönt und die Partie beginnt.

Also könnt Ihr einfach ab 21:00 Uhr einschalten und seht bei RTL die ganzen 90 Minuten der Begegnung live und völlig kostenlos.

RB Leipzig vs. Real Sociedad heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, die Partie per LIVE-STREAM zu sehen. Auch dafür ist wieder RTL verantwortlich. Der LIVE-STREAM-Service des Senders nennt sich RTL+ und dort könnt Ihr neben Leipzig vs. Real Sociedad auch noch einige andere Begegnungen des heutigen Europa-League-Spieltags im STREAM verfolgen.

Allerdings ist das Zusehen im LIVE-STREAM bei RTL+ nicht kostenlos, Ihr müsst nämlich ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch in der günstigsten Variante 4,99 Euro pro Monat. Erst, wenn Ihr solch ein Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr Euch bei RTL+ anmelden und den LIVE-STREAM zur Partie dort verfolgen. Einen kleinen Tipp haben wir allerdings noch für Euch: Aktuell gibt es auch das Angebot eines kostenlosen Probemonats bei RTL+.

Mehr Infos dazu und den Link, um Euch anzumelden, findet Ihr hier.

RB Leipzig vs. Real Sociedad heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Einen LIVE-TICKER haben wir bei GOAL ebenfalls für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald etwas passiert, ganz egal ob Tor, Großchance oder Gelbe Karte.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

RB Leipzig vs. Real Sociedad heute live im TV und STREAM: Die Übertragung im Überblick

RB Leipzig vs. Real Sociedad heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.