PSV Eindhoven vs. AS Monaco heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - die Übertragung der Europa League

Die PSV Eindhoven mit Roger Schmidt empfängt die AS Monaco mit Niko Kovac. Hier gibt es alle Infos zum Duell in der Europa League.

PSV Eindhoven gegen AS Monaco, Roger Schmidt und Mario Götze gegen Niko Kovac, Alexander Nübel und Kevin Volland: Das Duell heute in der Europa League ist nicht nur das Aufeinandertreffen zweier großer internationaler Klubs, sondern auch einiger bekannter Namen aus der deutschen Bundesliga. Los geht es im Philips-Stadion um 21 Uhr.

Was klingt wie ein Klassentreffen ehemaliger Bundesligaakteure und -trainer, ist tatsächlich ein wichtiges Duell im europäischen Wettbewerb. Eindhoven und Monaco stehen beide nach zwei Spieltagen in der Europa League bei vier Punkten, nun kommt es zum direkten Aufeinandertreffen. Die Stimmungslage in den beiden Klubs dürfte jedoch ziemlich unterschiedlich sein.

Denn Eindhoven rangiert in der Eredivisie auf einem starken zweiten Platz, nur einen Zähler hinter Primus Ajax Amsterdam. Monaco dagegen erlebte in der französischen Ligue 1 einen Horrorstart. Nach zehn Spielen rangiert die Kovac-Truppe mit nur 14 Punkten auf dem zehnten Platz, am Wochenende ging das Top-Spiel bei Olympique Lyon 0:2 verloren. Die Ansprüche im Fürstentum sind ganz andere.

Die PSV Eindhoven empfängt die AS Monaco in der Europa League. Goal hat alle Infos zur Übertragung.

PSV Eindhoven vs. AS Monaco heute: Die Partie in der Übersicht

BEGEGNUNG PSV Eindhoven vs. AS Monaco WETTBEWERB UEFA Europa League | Gruppe B | 3. Spieltag ORT Philips-Stadion | Eindhoven ANSTOSS 21 Uhr

PSV Eindhoven vs. AS Monaco heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt das Aufeinandertreffen der beiden Top-Klubs inklusive deutscher Beteiligung live im Fernsehen oder zumindest via LIVE-STREAM sehen? Hier folgen nun die Infos zur Übertragung.

PSV Eindhoven vs. AS Monaco heute: So wird die Europa League übertragen

Die Suche nach dem richtigen Sender für die Übertragungen der Europa League gestaltet sich mitunter schwieriger, als in einem Labyrinth den Ausgang zu finden. Seit dieser Saison hält zwar die Mediengruppe RTL die Rechte an den Übertragungen sowohl der Europa League als auch der Europa Conference League. Doch auf welchem Sender welches Spiel läuft, das ist gar nicht so einfach zu durchschauen.

Die bittere Nachricht für alle Fans von Eindhoven und Monaco vorneweg: In Deutschland ist die Partie nicht im Free-TV zu empfangen! RTL und Nitro zeigen die Spiele von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt, für Partien ohne deutsche Beteiligung bleibt da schlicht kein Platz. Aber dennoch kann das Spiel live und in voller Länge gesehen werden.

PSV EIndhoven vs. AS Monaco heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei TVNOW

Denn RTL zeigt die Partie zwischen Eindhoven und Monaco über den hauseigenen Streamingservice TVNOW. Dort wird das Spiel ganz normal im LIVE-STREAM übertragen. Allerdings ist TVNOW für Live-Übertragungen kein kostenloses Angebot! Wer die Spiele der Europa League live sehen will, der muss über einen Premium-Zugang verfügen.

Dieser kostet monatlich 4,99 Euro und erlaubt das Live-Streaming sämtlicher RTL-Sender, zudem stehen zahlreiche Exklusivinhalte - wie etwa die Europa League - zur Verfügung. Neukunden haben die Möglichkeit, über diesen Link einen kostenlosen Probemonat abzuschließen.

Zwar gibt es auch eine generell kostenlose Variante von TVNOW; diese umfasst allerdings nur rudimentäre Funktionen. Wer werbefrei und gleichzeitig auf mehreren Geräten streamen will, der kann für 7,99 Euro im Monat auch die Premium+-Variante buchen.

TVNOW kann, wie auch die meisten anderen Streaminganbieter, auf vielen verschiedenen Geräten genutzt werden, etwa auf Smart-TV-Geräten oder TV-Sticks, um die Inhalte bequem auf dem TV-Gerät streamen zu können.

PSV Eindhoven vs. AS Monaco heute: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften veröffentlicht wurden, werden sie hier nachgereicht.

PSV Eindhoven vs. AS Monaco heute: Die Opta-Fakten zum Spiel