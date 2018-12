PSG: Thiago Silva während Ligaspiel gegen Nantes ausgeraubt

Erneut wurde ein PSG-Star Opfer ausgeraubt: Diesmal erwischte es Kapitän Thiago Silva, dessen Anwesen Opfer von Dieben wurde.

Die Superstars des französischen Meisters Paris Saint-Germain bleiben kurz vor Weihnachten beliebte Opfer von Einbrechern. Am Samstag stiegen Diebe in das Anwesen von Thiago Silva im 16. Pariser Arrondissement ein, während der brasilianische Abwehrspieler in der Partie gegen den FC Nantes im nicht weit entfernten Prinzenpark auf dem Feld stand.

Die Räuber sollen Gegenstände im Wert von mehreren 100.000 Euro erbeutet haben.

PSG: Auch Eric Maxim Choupo-Moting und Unai Emery wurden ausgeraubt

Erst im vergangenen Monat war das Apartment des Pariser Angreifers und Ex-Bundesligaprofis Eric Maxim Choupo-Moting ausgeräumt worden, während PSG in der Champions League gegen den FC Liverpool spielte. Schaden: etwa 600.000 Euro. Vor allem Schmuck nahmen die Diebe mit. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Auch der ehemalige Pariser Coach Unai Emery, der mittlerweile den FC Arsenal trainiert, war vor gut einem Jahr während eines Pokalspiels Opfer von Einbrechern geworden.