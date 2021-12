PSG (Paris Saint-Germain) - AS Monaco heute live: TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Ligue 1

In Frankreich empfängt PSG (Paris Saint-Germain) heute die AS Monaco zum Topspiel des 18. Spieltags in der Ligue 1. Der Anpfiff im Parc des Princes ertönt um 20.45 Uhr (MEZ).

Die Hauptstadt-Mannschaft scheint der Konkurrenz bereits enteilt - souverän findet man sich unter der Leitung von Trainer Mauricio Pocchettino auf dem ersten Tabellenplatz wieder. Monaco hingegen läuft den eigenen Erwartungen aktuell hinterher und muss aufpassen, den Anschluss an die Plätze für Champions League, Europa League und Conference League nicht zu verpassen. Immerhin: In der Europa League ist man als Tabellenführer bereits sicher im Achtelfinale.

In der letzten Saison konnte Monaco PSG zweimal ärgern - wird die AS auch heute dem Favoriten ein Bein stellen? GOAL liefert die Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM und TV.

PSG vs. Monaco heute live: Die Daten zum Spiel

PSG (Paris Saint-Germain) vs. AS Monaco heute live im TV: Wird das Spiel im Fernsehen übertragen?

Das für heute angesetzte Spitzenspiel in Frankreich zwischen PSG und Monaco im Fernsehen verfolgen? Das ist unter gewissen Voraussetzungen möglich! Die Ligue 1 wird zwar leider nicht im Free-TV übertragen, es gibt jedoch eine andere Option, das Spiel heute live im TV und STREAM zu sehen. Wir stellen Euch nachfolgend beide Optionen vor.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. AS Monaco heute live im TV: DAZN überträgt PSG vs. Monaco im Fernsehen

Das Spiel zwischen dem Tabellenersten und den Monegassen wird am Sonntag live ab 20.35 Uhr auf dem linearen Sender DAZN 2 ausgestrahlt!

Seit Ende 2020 überträgt DAZN auch zwei lineare Sender (DAZN 1 & DAZN 2), die Ihr über die Kooperation mit Sky, Vodafone oder MagentaTV empfangen könnt. Weitere Infos zu den linearen DAZN-Sendern findet Ihr in diesem Artikel.

Auch via Smart-TV könnt Ihr das heutige Spitzenspiel mit DAZN vor heimischer Kulisse verfolgen. Solltet Ihr noch keinen internetfähigen TV Euer Eigen nennen, könnt Ihr DAZN auch auf der Spielekonsole installieren.

Auch mit dem Roku Stick oder Amazon Fire TV Stick seht Ihr DAZN auf Eurem TV-Gerät.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. AS Monaco heute live im Internet: PSG vs. Monaco im LIVE-STREAM auf DAZN

Die DAZN-App auf Eurem Handy, Tablet oder Laptop ist heute Euer bester Freund! Mit dieser seht Ihr PSG vs. Monaco und alle weiteren LIVE- und on-demand-Inhalte auf DAZN von zuhause oder unterwegs.

Sie ist für zahlreiche mobile Endgeräte als kostenloser Download im jeweiligen Store verfügbar. DAZN ermöglicht Euch außerdem, dass Ihr bis zu zwei STREAMs gleichzeitig auf bis zu sechs Geräten sehen könnt! Neben der App und einer stabilen Internetverbindung benötigt Ihr außerdem ein aktives Nutzerkonto beim Anbieter.

Die Mitgliedschaft bei DAZN ist aktuell im Jahresabo für 149,99€ (auf den Monat gerechnet rund 12,50€) oder im regulären Monatsabo für 14,99€ monatlich (jederzeit kündbar) zu haben.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. AS Monaco im LIVE-STREAM verfolgen: Die Übertragung auf DAZN im Überblick

Kevin Volland und Kylian Mbappe im Stürmerduell? PSG (Paris Saint-Germain) vs. AS Monaco heute live - Die Aufstellungen

Die Startformationen beider Mannschaften findet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

Ligue 1 heute live: PSG (Paris Saint-Germain) vs. AS Monaco im LIVE-TICKER mit GOAL

Wer auch ohne DAZN-Abonnement auf dem Laufenden bleiben möchte, dem können wir unseren kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung empfehlen. Ihr werdet nahezu in Echtzeit über wichtige Schlüsselszenen informiert und erhaltet interessante Infos und Statistiken zum Match.

