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Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Im Pariser Parc des Princes trifft PSG in der Champions League als Tabellenführer auf Roma, das dringend Punkte braucht.

Der amtierende Europameister geht mit zwölf Siegen in Folge über alle Wettbewerbe hinweg in die Partie. Der jüngste Erfolg gelang in Nizza, wo das Team von Luis Enrique einen frühen Rückstand aufholte und durch ein Tor von Ferran Torres fünf Minuten vor Schluss mit 3:2 gewann.

Der Sieg an der Côte d’Azur hatte allerdings einen hohen Preis. Desire Doue erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie und wird noch vor Monatsende operiert. Khvicha Kvaratskhelia fehlt seit dem Spiel gegen Barcelona im Oktober mit derselben Verletzung.

Gian Piero Gasperinis Roma ist in der Liga derzeit in starker Form. Durch das 5:1 gegen Parma, bei dem Donyell Malen vier Tore erzielte, rückte Roma wieder bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Lazio heran.

In Europa verlief es weniger geradlinig. Die 2:3-Niederlage gegen Manchester United im jüngsten Champions-League-Spiel belastet die Tabellenbilanz, die Roma in Paris verbessern will.

Das wird schwierig, denn PSG erzielte im vorangegangenen Europapokalspiel vor heimischem Publikum sechs Tore gegen Villarreal. Gasperini muss einen Weg finden, eine Offensive in Schach zu halten, die trotz der Ausfälle reichlich Qualität besitzt.

Hier findet Ihr alle Informationen zum TV-Sender, Livestream und zur Anstoßzeit.

Team-News

Bei PSG dürfte Luis Enrique Safonov im Tor aufstellen, mit Pacho, Zabarnyi und Lucas Hernandez in der Abwehr sowie Hakimi auf der rechten Seite. Im Mittelfeld sind Fabian Ruiz, Joao Neves und Vitinha vorgesehen, im Angriff werden Ferran Torres, Akliouche und Mayulu erwartet. Das ist die derzeitige voraussichtliche Aufstellung. Ausfälle oder Sperren sind nicht gemeldet.

Gasperinis Roma dürfte auf Vasquez im Tor setzen, mit Mancini, Hermoso und Balerdi vor ihm. Im Mittelfeld werden Cristante, Molina, De Roon und Wesley erwartet, während Soulé, Mora und Malen die Offensive bilden dürften. Auch bei Roma sind keine Ausfälle bekannt. Weitere Informationen werden näher am Anstoß erwartet.

Aktuelle Form

PSG hat seine letzten fünf Spiele gewonnen. Auf das jüngste 3:2 in Nizza in der Ligue 1 folgten rückblickend ein 1:0 gegen Troyes, ein 6:0 gegen Villarreal in der Champions League, ein 5:1 gegen Le Havre und ein 2:0 gegen Lyon. Insgesamt erzielten die Pariser 17 Tore, kassierten nur drei Gegentreffer und blieben dreimal ohne Gegentor.

Roma kommt im selben Zeitraum auf vier Siege und eine Niederlage. Der jüngste Erfolg war das 5:1 gegen Parma, nach einem 3:0 gegen Sassuolo, einem 5:2 gegen Udinese und einem 4:2 gegen Cagliari. Der einzige Rückschlag war das 2:3 gegen Manchester United in der Champions League. Roma erzielte 19 Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head Unentschieden 0 1 0 Klub Freundschaftsspiele Paris Saint-Germain PSG 1 AS Rom ROM 1 END 1 Erzielte Tore 1 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Die beiden Teams trafen bislang nur selten aufeinander. Das einzige jüngere Duell war ein Freundschaftsspiel am 1. August 2010, das 1:1 endete. Die Bilanz steht damit bei einem Unentschieden und je einem Tor. Das Champions-League-Spiel ist also fast ein erstmaliges Aufeinandertreffen.

Tabelle

In der Champions League steht PSG an der Tabellenspitze, während Roma Platz 20 belegt. Für die Pariser ist es eine Gelegenheit, die Führung auszubauen. Roma könnte einen wichtigen Schritt in Richtung einer leichteren Qualifikation machen.