Transfer-News: Ousmane Dembele soll FC Barcelona "so schnell wie möglich" verlassen

Der FC Barcelona hat Offensivspieler Ousmane Dembele mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihm plant und er den Klub möglichst noch im Winter-Transferfenster verlassen soll. Das erklärte Barcas Geschäftsführer Mateu Alemany am Donnerstag.

Zudem steht der Franzose für das Pokalspiel gegen Athletic Bilbao am Donnerstagabend (21.30 Uhr im LIVE-TICKER) nicht im Kader Barcelonas. "Dembele hat die Entscheidung getroffen, nicht weiter für Barcelona zu spielen und wir haben unsere Entscheidung (ihn aus dem Kader zu streichen, d. Red.) kommuniziert. Wir wollen Spieler, die sich mit dem Klub identifizieren und haben ihm mitgeteilt, dass er den Verein so schnell wie möglich verlassen muss", sagte Alemany bei einer Pressekonferenz.

Ousmane Dembele und Barca: Verhandlungen über neuen Vertrag scheiterten

Barca-Trainer Xavi hatte bezüglich Dembeles Zukunft bereits am Mittwoch verkündet, dass er die Blaugrana verlassen müsse, sollte er keinen neuen Vertrag unterschreiben. "Entweder er verlängert oder es muss eine Lösung mit einem sofortigen Verkauf gefunden werden", so Xavi.

Seit Monaten hatten Barca und Dembele über die Unterschrift unter einen neuen Vertrag verhandelt. Medienberichten zufolge sollen die sehr hohen Gehaltsvorstellungen von Dembele und seinem Berater stets das entscheidende Hindernis gewesen sein.

Dembeles Arbeitspapier läuft Ende Juni aus, für Barca ist der Januar also die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für den Weltmeister zu kassieren. In den vergangenen Wochen war unter anderem der FC Bayern mit Dembele in Verbindung gebracht worden, ein Wechsel nach München ist aber sehr unwahrscheinlich. Ansonsten wurden vor allem Paris Saint-Germain und Juventus Turin als mögliche Interessenten genannt.

Dembele war 2017 für 140 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Barcelona gewechselt, konnte die Erwartungen auch wegen ständig wiederkehrender Verletzungsprobleme aber nie wirklich erfüllen. In der laufenden Saison gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen in elf Pflichtspieleinsätzen.