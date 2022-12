Osnabrück vs. FC Schalke 04: Wann ist das Testspiel heute?

Der VfL Osnabrück testet gegen Schalke 04. Bei GOAL findet Ihr alle Infos dazu, wann das Spiel stattfindet und ob es eine Übertragung gibt.

Heute Abend (22. Dezember 2022) treffen der VfL Osnabrück und der FC Schalke 04 in einem Testspiel in Osnabrück aufeinander. Die Partie wird um 19:00 Uhr an der Bremer Brücke angepfiffen.

Der FC Schalke 04 hat sich seine Rückkehr in die Bundesliga sicherlich anders vorgestellt. Aktuell steht man mit nur neun Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Auch die bisherige Vorbereitung im Winter lief mehr als durchwachsen. Gegen Rapid Wien gab es ein 2:2-Unentschieden und zuletzt verlor man mit 3:4 gegen Hajduk Split. Etwas Zeit, um sich einzuspielen, bleibt den Schalkern aber noch. Nach der heutigen Partie stehen noch Testspiele gegen den FC Zürich und Werder Bremen auf dem Programm. Der VfL Osnabrück hingegen steht zur Winterpause auf dem zehnten Platz und damit im guten Mittelfeld der 3. Liga. Nach dem Test gegen Schalke gibt es für das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger noch ein Freundschaftsspiel gegen Holstein Kiel. bevor Mitte Januar das erste Pflichtspiel gegen Viktoria Köln ansteht.

GOAL liefert Euch alle relevanten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Osnabrück vs. FC Schalke 04: Das Freundschaftsspiel auf einen Blick

Begegnung VfL Osnabrück vs. FC Schalke 04 Wettbewerb Freundschaftsspiel Anpfiff 22. Dezember - 19:00 Uhr Spielort Bremer Brücke (Osnabrück)

Osnabrück vs. FC Schalke 04: Wird das Spiel im TV übertragen?

Einige von Euch werden kurz vor Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr direkt live im Stadion zusehen können und das Spiel gerne im TV verfolgen wollen. Leider haben wir, was eine Übertragung im TV angeht, schlechte Nachrichten.

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr das heutige Spiel zwischen Osnabrück und Schalke nicht sehen.

Osnabrück vs. FC Schalke 04: Das Testspiel per LIVE-STREAM sehen

Ein Stadionbesuch ist allerdings kein Muss, wenn Ihr das Spiel live sehen wollt. Die Neue Osnabrücker Zeitung, kurz NOZ, zeigt das Spiel nämlich per LIVE-STREAM.

Das passiert auch nicht zum ersten Mal, bereits die Vorbereitungsspiele der Hinrunde liefen im STREAM bei der NOZ. Den Link zur Website der Neuen Osnabrücker Zeitung haben wir hier Euch schon einmal herausgesucht.

Einfach draufklicken und ab 19:00 Uhr könnt Ihr dann dort den LIVE-STREAM zum Spiel Osnabrück vs. Schalke 04 sehen.

Den besten Livesport der Welt live bei DAZN erleben!

Mit der Übertragung der 3. Liga kann der Streamingdienst DAZN zwar nicht aufwarten, dafür werden dort diverse andere hochklassige Sportevents übertragen. DAZN zeigt beispielsweise jedes Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga. Außerdem laufen dort die italienische, spanische und französische Liga.

Wer also den Star-Sturm von PSG rund um Messi, Neymar und Mbappé live erleben will, der ist dort genau richtig aufgehoben. Die Champions League wird bei DAZN ebenfalls übertragen, genauso wie Darts, Tennis, Golf oder Boxen. Hier wird jeder Sportfan sicher fündig.

Kostenlos zusehen könnt Ihr bei DAZN aber nicht. Entweder Ihr bezahlt 29,99 Euro pro Monat für das Monatsabo oder Ihr entscheidet Euch für das Jahresabo. Dort werden pro Monat nur 24,99 Euro fällig. Mit diesem Abo erhaltet Ihr dann aber auch gleich unbeschränkt Zugriff auf alle Inhalte bei DAZN.

Mehr Infos zu DAZN:

(C)Getty Images

Osnabrück vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen der Teams

Eine Stunde bevor das Spiel angepfiffen wird, geben beide Teams ihre Aufstellungen bekannt und Ihr könnt sie hier nachlesen.