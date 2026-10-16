Ex-DFB-Manager Oliver Baumann traut Nicolo Tresoldi zu, in der deutschen Nationalmannschaft künftig das Stürmerproblem zu lösen. "Dass er sich im Ausland durchgesetzt hat, ist wirklich bemerkenswert und hat ihn natürlich weitergebracht", sagte der ehemalige Torjäger im Interview mit ran.

Tresoldi, der nach seinem Dreierpack beim 4:3-Sieg von Club Brügge gegen Inter Mailand in aller Munde ist, habe in dieser Saison nochmal an Körperlichkeit und Selbstvertrauen zugelegt. "Dass er dann auch in der Champions League trifft, ist ein wichtiges Zeichen, dass er auch auf internationalem Topniveau mithalten kann, und nicht nur in der belgischen Liga", erklärte Bierhoff und betonte: "Wenn er so weitermacht, kann er in jedem Fall das Stürmerproblem in der deutschen Nationalmannschaft beheben."

Dementsprechend würde es sich Bierhoff "natürlich wünschen", dass Tresoldi seine Zukunft der deutschen Auswahl verschreibt. Der 22-Jährige könnte aufgrund seiner Wurzeln sowohl für die italienische als auch argentinische Nationalmannschaft auflaufen. Beide Verbände hatten in der Vergangenheit wie auch der DFB um Tresoldis Gunst gebuhlt, der seine Entscheidung wiederum weiterhin offen lässt. Zuvor will er erst in aller Ruhe die U21-EM mit Deutschland spielen.

"Daher glaube ich, dass man keine Zeit verlieren sollte", sagte Bierhoff: "Aber meines Wissens ist der DFB ja auch bereits im Austausch mit ihm." Schließlich bräuchte der DFB "jedes Talent, gerade im Sturm". Tresoldi müsse die Entscheidung aber "nicht nur sportlich, sondern mit dem Herzen" treffen.

Nächste Spiele CLB Pokal 14:45 LOK

Für welche Nationen dürfte Nicolo Tresoldi noch spielen?

Der ehemalige Hannoveraner wurde in Cagliari auf Sardinien geboren, hat einen italienischen Vater und eine argentinische Mutter. Im Alter von 13 Jahren zog er mit seinen Familie nach Niedersachsen, um letztlich Profi bei den 96ern zu werden. 2022 erhielt Tresoldi die deutsche Staatsbürgerschaft per Einbürgerung.

Neben der Wahl des Verbands dürfte für Tresoldi in naher Zukunft wohl auch der nächste Schritt auf Vereinsebene folgen. Bereits im Sommer hatten sich hartnäckige Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu einem Topklub gehalten. Unter anderem der BVB soll Interesse signalisiert haben - für den Fall, dass Serhou Guirassy den Verein verlässt.

Getty Images

Nicolo Tresoldi: Nicht nur eine große Entscheidung im Sommer?

Rund um das Duell Brügges mit Inter enthüllt sein Vater Emanuele zudem, dass das Herz seines Zöglings für die AC Milan schlagen würde. "Er hat sich in Kaka, Inzaghi und Pato verliebt - und es war unmöglich, ihn davon abzubringen", sagte er und schloss einen möglichen Wechsel zu den Nerazzurri deshalb kategorisch aus: "Ich bin mir nicht sicher, ob er das akzeptieren würde. Seine Fan-Gefühle könnten da die Oberhand gewinnen. Sein Traum ist es, das Trikot der AC Mailand zu tragen."

Ex-Rossoneri-Stürmer Bierhoff kann sich derweil vorstellen, dass Tresoldi schon bald in italienischen Metropole landen könnte. Der Youngster habe das Potenzial, "bei einem solchen großen, international renommierten Verein erfolgreich zu spielen". Allerdings stellte er klar: "AC Mailand ist aktuell nicht die internationale Topmannschaft, in der ich damals spielen durfte".