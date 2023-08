Offiziell: BVB verleiht Soumaïla Coulibaly an Antwerpen

Eigentlich sollte Soumaïla Coulibaly in die Premier League, doch nun zieht es den BVB-Verteidiger leihweise nach Belgien.

WAS IST PASSIERT? Bundesligist Borussia Dortmund verleiht Innenverteidiger Soumaïla Coulibaly (19) für eine Saison an den belgischen Meister und Pokalsieger Royal Antwerpen. Das gab der Vizemeister am Freitag bekannt.

WAS WURDE GESAGT? "Für Soumi hat sich die Chance ergeben, in Antwerpen auf nationalem und internationalem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Da wir ihm diese Spielpraxis auf der Innenverteidiger-Position aktuell nicht garantieren können, sind wir seinem Wunsch der Ausleihe nachgekommen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Coulibaly war 2021 nach Dortmund gewechselt und lief in der Champions League und in der Bundesliga jeweils einmal für den BVB auf.