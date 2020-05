FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen und alle Infos zur 2. Bundesliga

26. Spieltag in der 2. Liga: St. Pauli empfängt Nürnberg nach der Corona-Pause. Goal zeigt Euch, wo das Spiel LIVE im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Die 2. Bundesliga ist zurück! Heute trifft der auf den , Anstoß ist am Sonntag um 13.30 Uhr am Millerntor.

Die Saison ist weder für St. Pauli noch für den 1. FC Nürnberg nach Plan verlaufen. Beide Vereine befinden sich im Mittelfeld der Tabelle.

Die Hamburger sind derzeit Elfter mit 30 Punkten, die Nürnberger stehen auf Rang 14 mit 29 Punkten. Die Abstiegsplätze sind nur sechs beziehungsweise fünf Punkte entfernt.

Für beide Teams ist ein Sieg heute also enorm wichtig, um sich ein kleines Polster zu verschaffen. Das Hinspiel endete 1:1, Viktor Gyökeres brachte St. Pauli damals in Führung (23. Minute). Club-Kapitän Hanno Behrens erzielte in der zweiten Halbzeit (51.) den Ausgleich.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo St. Pauli gegen Nürnberg heute LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird. Außerdem liefern wir kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Mannschaften.

FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Ja, Sky überträgt exklusiv die Konferez heute ab 13.30 Uh r und damit auch das Spiel zwischen St. Pauli und Nürnberg in Ausschnitten im Free-TV!

Der Sender Sky Sports News HD ist frei empfangbar, auch für Zuschauer, die den Pay-TV-Sender nicht abonniert haben.

Folgende Partien werden in der Konferenz frei empfangbar übertragen:

FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg

Arminia Bielefeld -

-

Wehen Wiesbaden -

Aber aufgepasst: Es wird kein Einzelspiel im Free-TV gezeigt. Um ausschließlich St. Pauli vs. Nürnberg zu sehen, müsst Ihr Kunde von Sky sein.

Um Euch genauer über das Angebot von Sky zu informieren, ist hier ein Link zur Sender-Homepage.

Am Montag (11.5.) stellte sich unser Cheftrainer Jos #Luhukay am Telefon den Fragen der Hamburger Journalisten. Dabei sprach unser Coach ausführlich über die letzten Wochen, die aktuelle personelle Lage & die Vorbereitung auf #fcspfcn .



Nachlesen 👇🏼 #fcsp https://t.co/S6ZcXJ6wrc — FC St. Pauli (@fcstpauli) May 12, 2020

FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg heute (kostenlos) im LIVE-STREAM: Wo laufen Einzelspiel und Konferenz?

Ihr habt auch die Möglichkeit, die Konferenz kostenlos im Internet zu schauen. Sky stellt einen LIVE-STREAM online , der identisch mit dem Programm der TV-Übertragung ist.

Auch hier gilt: Es wird nur die Konferenz kostenlos gezeigt.

FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg heute im LIVE-STREAM über Sky Go oder Sky Ticket

Das Einzelspiel könnt ihr kostenpflichtig entweder über Sky Go oder Sky Ticket streamen.

Sky Go ist im Abo-Paket von Sky enthalten und als App im Store verfügbar.

Sky Ticket ist die beste Lösung für Zuschauer, die Sky nicht langfristig abonnieren möchten. Hier könnt Ihr den Zugang zum Spieltag erwerben und ganz entspannt Fußball streamen.

FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg: Die heute im LIVE-TICKER

Falls Ihr gerade unterwegs seid, aber trotzdem nichts verpassen wollt, haben wir von Goal einen LIVE-TICKER für Euch parat.

Über den Ticker erfahrt Ihr fast in Echtzeit, was auf dem Rasen passiert. Zudem liefern wir interessante Statistiken rund um die 2. Bundesliga ganz kostenlos, schaut mal rein!

FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg heute: Die Highlights der 2. Bundesliga auf DAZN schauen

Wer das Spiel nicht live sehen konnte, sollte sich die Highlights des Spiels und der 2. Bundesliga auf DAZN gönnen und keines der Tore verpassen.

Der Streamingdienst aus Ismaning verfügt über ein breitgefächertes Programm.

Hier findet Ihr nicht nur alles rund um den Fußball, auch American Football, Darts, Boxen und vieles mehr hat DAZN im Angebot.

Schnuppert mit dem Probemonat mal in die Welt von DAZN rein. Danach kostet das Streamen 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro für das ganze Jahr.

FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

FC St. Pauli: Himmelmann – Ohlsson, Östigard, Buballa, Penney – Knoll, Benatelli – Miyaichi, Sobota - Diamantakos, Veerman.

Diese Aufstellung schickt unser Cheftrainer Jos #Luhukay heute gegen den @1_fc_nuernberg auf den Rasen.



Himmelmann

Østigård

Knoll

Miyaichi

Buballa

Penney

Diamantakos

Veerman

Benatelli

Sobota

Ohlsson#fcsp | #fcspfcn pic.twitter.com/a71zrqayPu — FC St. Pauli (@fcstpauli) May 17, 2020

1. FC Nürnberg: Mathenia – Sorg, Margreitter, Mavropanos, Handwerker – Geis, Nürnberger, Behrens – Hack, Dovedan, Zrelak.

⚠ Die Aufstellung ⚠



In rund einer Stunde geht's los und diese Jungs schickt Jens #Keller am Millerntor ins Rennen! 👇#fcn #fcspfcn pic.twitter.com/ztPGFiBeUv — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) May 17, 2020

