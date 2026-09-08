"Noch nicht auf dem Niveau!" Niko Kovac erklärt holprigen Saisonstart von BVB-Star

Felix Nmecha ist bislang nicht gut in die neue Saison gestartet. Auch beim spektakulären 3:2-Comebacksieg gegen die TSG Hoffenheim erwischte der Mittelfeldspieler keinen guten Tag und wurde bereits zur Pause ausgewechselt. Trainer Niko Kovac will deshalb jedoch keineswegs in Panik verfallen.

"Felix ist noch nicht dort, wo er sein könnte und auch sein wird. Natürlich hat er bei einer Weltmeisterschaft gespielt, und die Vorbereitung verlief nicht so wie gewohnt", sagte der Kroate auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Auftakt gegen den FC Villarreal (Anpfiff: Dienstag, 21 Uhr).

Nmecha brauche Zeit - "und diese Zeit werden wir ihm geben", betonte Kovac. Körperlich sei der 25-Jährige "noch nicht auf dem Niveau, auf dem er sein muss, auf dem er sein kann und auf dem er bereits einmal war. Aber das wird kommen."

Nmecha hatte mit der deutschen Nationalmannschaft an der WM in Nordamerika teilgenommen und war dort im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen an Paraguay gescheitert. Im Sommer rankten sich zudem Gerüchte um einen möglichen Wechsel in die Premier League. Manchester United, Manchester City und Newcastle United wurden als mögliche Abnehmer gehandelt.

Die Dortmunder Vereinsführung soll jedoch ein Preisschild von mehr als 100 Millionen Euro ausgerufen haben, sodass es letztlich zu keinem Wechsel kam. Nmecha hatte seinen Vertrag beim BVB erst im Frühjahr bis 2030 verlängert.