Nick Woltemade zum BVB? Dortmund lehnte offenbar spektakulären Tausch mit Newcastle United ab

Wäre Nick Woltemade doch um ein Haar in der Bundesliga bei Borussia Dortmund gelandet? Wie die Sport Bild berichtet, ließ der BVB offenbar einen spektakulären Tausch-Deal in letzter Minute platzen.

Demnach hätte Woltemade-Klub Newcastle United den Schwarz-Gelben ein erneutes Angebot für Mittelfeldspieler Felix Nmecha unterbreitet, wobei Woltemade in einen möglichen Deal dabei als Tauschobjekt verrechnet worden wäre, um so die Ablösesumme zu drücken.

Sky hatte bereits Anfang August vom Interesse der Magpies an Nmecha berichtet, wobei BVB-Boss Ole Book einem Abgang des deutschen Nationalspielers relativ schnell einen Riegel vorgeschoben hatte. Die Aussagen schienen Newcastle jedoch nicht abgeschreckt zu haben, obwohl Dortmunds Sportdirektor erklärt hatte, dass ein Wechsel von Nmecha "höchst unwahrscheinlich" sei und er einen Transfer in diesem Sommer "ziemlich sicher ausschließen" könne. Eine kleine Hintertür hatte sich Bock allerdings offen gelassen: "Natürlich kann es theoretisch immer mal wieder astronomische Summen geben."

Der Woltemade-Klub wollte jene Summe mit dem Tauschangebot reduzieren, wenngleich der Arsenal-Wechsel von Kapitän Bruno Guimaraes rund 87,5 Millionen Euro in die Kassen gespült hatte. Zuvor verabschiedete sich bereits Anthony Gordon für mehr als 80 Millionen Euro zum FC Barcelona und Sandro Tonali ging für 108 Millionen Euro plus Boni zu Tottenham.

Gonzalez statt Nmecha: Newcastle verleiht Woltemade nach Turin

Welche Ablöse für den BVB "astronomisch" genug gewesen wäre, wurde nicht offiziell kommuniziert. Für einen sofortigen Transfer wären aber wohl 100 bis 120 Millionen Euro fällig gewesen, um Book und Borussia überhaupt erst an den Verhandlungstisch zu locken. Letztlich fand Newcastle seinen neuen zentralen Mittelfeldspieler aber in Nico Gonzalez, der für 56 Millionen Euro von Manchester City kam, während Woltemade schließlich auf Leihbasis zu Juventus ging.

Nmecha wechselte 2023 für 30 Millionen Euro Ablöse vom VfL Wolfsburg zum BVB. Nach anfänglichen Schwierigkeiten - auch aufgrund von Verletzungen - etablierte er sich unter Trainer Niko Kovac als Leistungsträger im defensiven Mittelfeld. Dort ist er auch für die neue Saison neben Jobe Bellingham beim BVB eigentlich fest vorgesehen. In der vergangenen Spielzeit kam er in 42 Pflichtspielen für den deutschen Vizemeister auf fünf Treffer und drei Vorlagen.