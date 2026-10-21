Im Zuge des Stotterstarts bleibt bislang auch Deniz Undav hinter den Erwartungen zurück. Bei Matthias Sammer sorgte er am Rande des Champions-League-Spiels gegen Atletico Madrid für Verwunderung. Sammer hätte obendrein einen anderen Spieler des VfB Stuttgart zum Kapitän ernannt hätte.

"Ich würde immer einen anderen Typus wählen", erklärte Sammer in seiner Funktion als Experte bei Prime Video. Stattdessen bevorzuge der 59-Jährige Spieler, die "ein Stück weit" mehr "im Zentrum" des Spiels stünden.

Namen nannte Sammer bewusst nicht. Stattdessen betonte der BVB-Berater, dass seine Sicht rein subjektiv sei. "Das ist aber meine Denkweise. Deshalb führen im Fußball oftmals viele Wege auch zum Ziel", erklärte er. Eine kleine Spitze in Richtung des Publikumslieblings konnte sich Sammer allerdings nicht verkneifen: "Wenn ich Deniz Undav im Interview gesehen habe, habe ich mir gedacht: 'Was will er mir jetzt sagen?'"

Sammer halte Undav aber für "total authentisch" und glaube, dass der 30-Jährige "überragend in dieser Mannschaft ankommt". Das habe "einen hohen Wert", daher sei es auch "ein Stück weit nachvollziehbar", dass er die Binde trage. Christoph Kramer ergänzte: "Ich glaube auch, dass sich die Zeiten ein bisschen geändert haben. Also diese krassen Typen, die wir gerne als Kapitän sehen. Ich weiß gar nicht, ob es die in Hülle und Fülle so gibt – und ob die immer so eine Stammplatzgarantie haben." Der Stürmer gehe "mit Leistung voran", führte der Weltmeister von 2014 aus: "Und wie Matthias richtig sagt, ist er einfach nebenbei auch sehr, sehr authentisch. Das ist auch wichtig für eine Mannschaft. Es ist nicht so, dass ich sage: 'Boah, wie kann der Kapitän sein?!'"

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Wie viele Tore erzielte Deniz Undav in dieser Saison?

Undav hatte das Amt nach seinen für ihn persönlich erfolgreichen WM-Reise mit der deutschen Nationalmannschaft (drei Tore, zwei Assists) im Sommer von Atakan Karazor übernommen, der schon in der vergangenen Spielzeit kein unangefochtener Stammspieler mehr war. In seitdem zehn Pflichtspielen sprang lediglich ein Tor heraus. Allerdings bereitete er vier weitere Treffer vor. In der Bundesliga steht noch keine Torbeteiligung zu Buche.

Im Liga-Alltag zeigte der VfB bislang ohnehin ein anderes Gesicht. Nur sechs Punkte sammelten die Schwaben aus den ersten sechs Spielen, zuletzt setzte es eine bittere 0:1-Pleite beim HSV. Das große Manko ist die Chancenverwertung, auch Undavs Sturmpartner Ermedin Demirovic und Dzenan Pejcinovic lassen in der Bundesliga ihre Treffsicherheit vermissen.

Ganz anders in der Champions League. Auch dank vier Toren von Demirovic steht der VfB nach dem 1:1 gegen Atletico, bei dem spätestens nach der Roten Karte für Morten Hjulmand in Minute 64 sogar ein Sieg drin war, mit sieben Punkten da. In der ersten Runde des DFB-Pokals schnürte hingegen Pejcinovic einen Dreierpack.