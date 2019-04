SSC Neapel vs. FC Arsenal: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Übertragung des Viertelfinal-Rückspiels in der Europa League

Das entscheidende Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League: Napoli empfängt den FC Arsenal. Goal zeigt euch, wo ihr das Spiel im LIVE-STREAM seht.

Wer zieht ins Halbfinale der Europa League ein? Heute Abend steigt das entscheidende Rückspiel zwischen dem SSC Neapel und dem FC Arsenal. Anstoß im Stadio San Paolo ist um 21 Uhr.

Die bessere Ausgangsposition für das Rückspiel hat derweil der FC Arsenal, der das Hinspiel vor heimischem Publikum mit 2:0 gewinnen konnte. Die Gunners setzten sich am Ende souverän dank des Treffers von Aaron Ramsey sowie einem Eigentor von Napoli-Verteidiger Kalidou Koulibaly durch.

Während Arsenal jedoch noch am Montagabend in der Premier League gegen den ranmusste, hatte Neapel für die Regeneration einen Tag mehr Zeit. In der holte sich die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti bereits am vergangenen Sonntag beim 3:1-Sieg gegen Selbstvertrauen für das entscheidende Rückspiel.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wie das Duell zwischen Napoli und den Gunners live im TV und LIVE-STREAM läuft. Außerdem: Alle Informationen zu den Highlights und einem LIVE-TICKER.

vs. : Alle Infos zum Viertelfinale der

Duell SSC Neapel - FC Arsenal Datum Donnerstag, 18. April 2019 | 21.00 Uhr Ort Stadio San Paolo, Neapel ( ) Zuschauer 60.240 Plätze

SSC Neapel vs. FC Arsenal live im TV sehen - geht das?

Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen den beiden europäischen Top-Teams ist ein Highlight für jeden Fußballfan. Doch nun die schlechte Nachricht für alle Napoli- und Gunners-Fans: Neapel vs. Arsenal wird nicht live im deutschen Free-TV übertragen.

Weder die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF noch die privaten TV-Sender um Sport 1, RTL und RTLnitro zeigen die Partie am Donnerstagabend in voller Länge live.

RTL ist der einzige deutsche Sender, der seit dieser Saison die Europa League live überträgt. Diese Übertragung beschränkt sich jedoch auf ein Live-Spiel. Da mit noch ein deutscher Vertreter in der Europa League dabei ist, zeigt RTL das Rückspiel zwischen der SGE und in voller Länge. Das Duell zwischen Neapel und Arsenal wird heute damit nicht live bei RTL gezeigt.

Auch Pay-TV-Sender Sky wird das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Neapel und Arsenal nicht übertragen. Denn Sky, das vergangene Saison noch die Europa League übertragen hat, besitzt seit dieser Spielrunde keine Rechte mehr an diesem Wettbewerb.

Wo also nun Neapel vs. Arsenal schauen? Goal liefert euch die Antwort.

SSC Neapel vs. FC Arsenal: Die Europa League im LIVE-STREAM anschauen

Das Viertelfinal-Rückspiel der Gunners in Neapel läuft heute Abend ausschließlich auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt das Top-Spiel live und in voller Länge.

Die Ismaninger haben sich die Rechte gesichert, alle Begegnungen der Europa-League-Saison 2018/2019 live zu zeigen. Alle Napoli- und Arsenal-Fans aufgepasst: Das Spiel Eurer Teams könnt Ihr heute Abend im LIVE-STREAM von DAZN sehen.

Die Übertragung beginnt, wie es die DAZN-Zuschauer gewohnt sind, bereits 15 Minuten vor dem Anstoß, der um 21 Uhr erfolgen wird. Lukas Schönmüller wird das entscheidende Rückspiel im Stadio San Paolo kommentieren. Unterstützt wird er von Experte Benny Lauth.

Wem die Partie allein nicht genug ist, der kann alle vier Viertelfinal-Rückspiele auch in der Goal-Zone (Konferenz) anschauen. Dort verpasst Ihr weder ein Tor des SSC noch des FC Arsenal. Auch auf allen anderen Plätzen bleibt euch kein Treffer vorenthalten.

Um auf alle LIVE-STREAMS zugreifen zu können, braucht ihr ein Abonnement von DAZN. Das gibt es ganz einfach und im ersten Monat sogar kostenlos: In einem Probemonat könnt Ihr das volle Programm des Streamingdienstes rund um die Uhr für vier Wochen testen.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt? Dann sichert euch für 9,99 Euro monatlich Zugang zu allen LIVE-STREAMS auf DAZN. Bezahlt werden kann DAZN auf viele verschiedene Arten und Weisen. Egal ob Europa League, , Premier League, oder Serie A - auf dem Streamingdienst bekommt ihr das volle Programm. Ihr entscheidet, was Ihr sehen wollt!

Wer nicht nur Fußball, sondern auch andere Sportarten verfolgen will, ist auf DAZN ebenfalls genau richtig. Denn der Streamingdienst aus Ismaning ist die Heimat der NBA, NFL und NHL sowie für Box- und Darts-Events. Hier geht's zum kompletten Fußball-Programm von DAZN. Kündigen geht übrigens auch ganz einfach: Monatlich lässt sich das Abo jederzeit problemlos beenden.

Das Programm von DAZN kann nicht nur traditionell auf dem PC und Laptop im Browser abgerufen werden, der Streamingdienst bietet auch entsprechende Apps für verschiedene Plattformen an:

SSC Neapel vs. FC Arsenal: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt leider keine Zeit, euch das Spiel zwischen Napoli und Arsenal live auf DAZN in voller Länge anzuschauen? Kein Problem!

Denn auf dem Streamingdienst gibt es rund 40 Minuten nach Abpfiff alle Tore, die besten Szenen und alles, was sonst noch wichtig war, auf Abruf.

SSC Neapel vs. FC Arsenal im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance, den LIVE-STREAM von DAZN zu verfolgen? Das macht nichts. Denn mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt ihr 90 Minuten lang auf dem Laufendem.

Schon eine halbe Stunde vor dem Anpfiff liefern wir Euch alle wichtigen Infos zur Partie. Sobald in Neapel der Ball rollt, versorgen wir Euch gewohnt detailliert mit den wichtigsten Szenen. Der LIVE-TICKER zu Neapel vs. Arsenal ist natürlich - wie zu allen anderen Spielen auch - kostenlos.

SSC Neapel vs. FC Arsenal: Die Aufstellungen

Welche Elf schickt Neapel-Trainer Carlo Ancelotti ins Rennen? Wer steht bei Arsenal in der Startformation? Sobald die Aufstellungen rund eine Stunde vor dem Anstoß veröffentlicht werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

SSC Neapel vs. Arsenal: Das sind die möglichen Halbfinalgegner

Neapel oder Arsenal? Für eines der beiden Teams geht die Reise in der Europa League in die nächste Runde. Das Halbfinale ist das Ziel beider Mannschaften. Ist die heutige Hürde namens Viertelfinale geschafft, warten nur noch zwei Spiele bis zum großen Finale am 29.05.2019 um 21 Uhr im Olympiastadion Baku.

Für den Sieger der Partie Neapel vs. Arsenal geht es im Halbfinale gegen den Sieger des Viertelfinales zwischen dem und dem . Das wurde bereits bei der Auslosung zum Viertelfinale bestimmt. Im Hinspiel des spanischen Duells in der Europa League setzte sich Valencia auswärts mit 3:1 durch.

Die Hinspiele der Halbfinalpartien steigen am 02.05.2019. Die entscheidenen Rückspiele finden am 09.05.2019 statt.

So lief die Europa-League-Saison für den SSC Neapel

Der SSC Neapel qualifizierte sich in der vergangenen Serie-A-Saison als Zweitplatzierter für die Champions League. In einer Gruppe mit , dem und reichte es allerdings nicht für den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse. Nach sechs Partien landete die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti auf dem dritten Rang, der zur Überwinterung in der Europa League berechtigt. Dort traf Napoli in der Zwischenrunde auf den . Nachdem Dries Mertens, Lorenzo Insigne und Co. das Hinspiel in der bereits mit 3:1 gewannen, siegte Napoli auch im Rückspiel vor heimischem Publikum mit 2:0.

Im Achtelfinale bescherte die Losziehung der UEFA den Neapolitanern Red Bull Salzburg. Während nach dem 3:0-Hinspielsieg des SSC im Stadio San Paolo alles auf einen sicheren Einzug ins Viertelfinale hindeutete, entwickelte sich für Neapel im Rückspiel ein echter Krimi. Die Ancelotti-Elf ging zwar durch Arkadiusz Milik früh in Führung, musste jedoch im Verlaufe der 90 Minuten drei Gegentreffer hinnehmen und zog am Ende aufgrund der Auswärtstorregel in die nächste Runde ein.

So lief die Europa-League-Saison für den FC Arsenal

Im Gegensatz zum SSC Neapel startete der FC Arsenal von vornherein in der Europa League. In einer Gruppe mit , Worskla Poltawa und Agdam zogen die Gunners ungeschlagen mit 16 Punkten aus sechs Partien in die Zwischenrunde ein. Dort traf die Mannschaft von Coach Unai Emery auf den weißrussischen Vertreter Bate Baryssau. Während Arsenal im Hinspiel eine 0:1-Auswärtspleite einstecken musste, ließen die Londoner zuhause beim 3:0-Sieg keinen Zweifel am Einzug ins Achtelfinale, wo der Gegner hieß.

Auch gegen die Franzosen setzte es eine erneute Auswärtsniederlage im Hinspiel. Mit 1:3 musste sich der FC Arsenal geschlagen geben. Im Rückspiel stellten Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang und Co. abermals ihre Heimstärke im Emirates Stadium unter Beweis. Dank eines 3:0-Erfolgs und dem wichtigen Auswärtstor in der ersten Partie sicherten sich die Gunners das Ticket fürs Viertelfinale.