Ex-United-Star Nani offenbar vor Wechsel zum FC Venedig

Der frühere ManUnited-Star Nani steht offenbar vor einer Rückkehr nach Europa. Wie Sky Italia berichtet, schließt sich der inzwischen 35-Jährige dem FC Venedig an. Demnach befindet sich der Portugiese bereits zum Medizincheck vor Ort.

Offensivspieler Nani hatte in den vergangenen drei Jahren für Orlando City SC in der MLS gespielt, sein Vertrag in Florida lief Ende Dezember aus. Seine beste Zeit erlebte Nani bei Manchester United. Für die Red Devils lief er zwischen 2007 und 2014 in 230 Pflichtspielen auf und wurde unter anderem viermal englischer Meister. 2008 gewann er zudem die Champions League.

Wirbelt Nani gemeinsam mit Cuisance?

Nach seinem Abschied aus England standen war Nani in Europa noch für Fenerbahce Istanbul, den FC Valencia und Lazio Rom aktiv. Mit der portugiesischen Nationalmannschaft wurde er 2016 zudem Europameister.

Sollte der Wechsel nach Venedig zustande kommen, würde Nani dort unter anderem auf den ehemaligen Bayern-Profi Michael Cuisance treffen. Der Franzose war erst kürzlich in die Lagunenstadt gewechselt. Venezia kämpft in der laufenden Saison um den Klassenerhalt in der Serie A, derzeit trennt den Aufsteiger ein Punkt von der Abstiegszone.