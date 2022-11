Nachfolger von Cristiano Ronaldo: Offenbar drei Kandidaten bei Manchester United

Das Kapitel Cristiano Ronaldo ist bei Manchester United beendet. Nun soll Ersatz für die Offensive her - und es gibt wohl drei Kandidaten.

WAS IST PASSIERT? Nach der Trennung von Cristiano Ronaldo will Manchester United wohl seine Offensive verstärken und hat dabei laut Sky drei Kandidaten im Auge: Victor Osimhen von Napoli, Memphis Depay vom FC Barcelona und Jonathan David vom OSC Lille.

Dem Bericht zufolge ist Osimhen der Top-Kandidat bei den Red Devils. Der Nigerianer, mit neun Toren Führender der Serie-A-Torschützenliste, darf aber aller Voraussicht nach nicht im Winter wechseln. Da er noch langfristig an Napoli gebunden ist, wäre eine hohe Ablösesumme für ihn fällig.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kurz nach Beginn der WM-Pause war ein TV-Interview von Cristiano Ronaldo veröffentlicht worden, in dem er seinen Klub Manchester United hart kritisierte. Es kam in der vergangenen Woche nun zur deshalb unvermeidlichen Trennung, der Vertrag wurde aufgelöst.

Deshalb suchen die Red Devils nun nach einem Ersatz für den ehemaligen Weltfußballer.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Cristiano Ronaldo kam in dieser Saison für Manchester United meist nur zu Kurzeinsätzen: In zehn Liga-Spielen stand er nur insgesamt 520 Minuten für die Engländer auf dem Platz. Dabei erzielte er ein Tor.