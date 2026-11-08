Nach Nicht-Nominierung: DFB-Star machte Jürgen Klopp eine klare Ansage

Nach seinem wunderschönen Freistoßtor strich sich David Raum immer wieder über das Trikot, als wolle er eine Last von sich abschütteln. Dann tippte er mit dem Finger gegen seine Schläfe. Nach persönlich schwierigen Wochen mit durchwachsenen Leistungen sowie der Nicht-Nominierung durch Bundestrainer Jürgen Klopp bewies der Kapitän von RB Leipzig mentale Stärke.

"Die letzten Wochen und alles, was drumherum passiert ist und berichtet wurde, ging mir auf gut Deutsch ein bisschen auf den Sack. Und dann habe ich heute eine kleine Antwort gegeben", sagte Raum am Samstag nach dem 5:2 (3:1)-Erfolg der Leipziger gegen den FC Augsburg bei DAZN. Gemeint war der Jubel nach dem verwandelten Freistoß zum zwischenzeitlichen 3:1 (45.+1).

Der Linksverteidiger gehört nicht zum Kader der Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele in Serbien und gegen die Niederlande (13. und 16. November). Außerdem hielten sich zuletzt Gerüchte über einen möglichen Abgang von Leipzig.

Klopp setzt auf Raums Position auf Nathaniel Brown (Bayern München) und Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart). "Natürlich ist es eine Enttäuschung. Ich würde lügen, wenn es nicht so ist. Ich war immer dabei. Er hat mich angerufen. Ich respektiere sehr, dass er mir die Entscheidung auch begründet hat", sagte Raum bei Sky.

Wie sich David Raum zurück ins DFB-Team kämpfen will

Er habe Klopp, so Raum, "aber auch ganz ehrlich gesagt, dass ich mit Leistung antworten werde, dass er nicht um mich herumkommt beim nächsten Mal. Da habe ich heute den ersten Schritt gemacht." Für die kommenden Spiele drücke er der DFB-Elf "ganz fest die Daumen, damit wir als Fußball-Deutschland wieder eine Nationalmannschaft haben, auf die wir stolz sein können."

Der 28-Jährige hatte 2021 sein Debüt für Deutschland gegeben. Danach gehörte er bei den Weltmeisterschaften 2022 in Katar und 2026 in den USA, Mexiko und Kanada sowie der Heim-EM 2024 zum Aufgebot. Insgesamt kommt er bislang auf 40 Länderspiele. Im ersten Fenster unter Klopp Anfang Oktober war Raum nur im Nations-League-Rückspiel in Griechenland (0:0) eingesetzt worden. Er spielte 90 Minuten durch.