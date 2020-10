Nach fieser Grätsche: Van-Dijk-Zustand laut Klopp "nicht gut"

Der Punktverlust gegen Everton war nicht das Einzige, was Liverpool-Trainer Jürgen Klopp Sorgen bereitete: Um Virgil van Dijk sieht es nicht gut aus.

Die Verletzung, die sich Liverpools Virgil van Dijk am Samstag im Derby gegen Everton zugezogen hat, sieht nach Angaben seines Trainers Jürgen Klopp "nicht gut" aus. Der Niederländer hatte das Feld bereits in der Anfangsphase verlassen müssen und war sofort in die Kabine gebracht worden.

Van Dijk war von Everton-Keeper Jordan Pickford böse umgegrätscht worden. Zuvor war jedoch die Fahne des Assistenten wegen einer angeblichen Abseitsposition hochgegangen. "Trotzdem denke ich, dass man sich das Foul nochmal hätte ansehen sollen, aber das ist halt nicht passiert", ärgerte sich Klopp im Nachgang. "Solch ein Einsteigen kann sich ein Torhüter im Strafraum nicht leisten. Wenn das nicht Abseits ist, ist das zu 100 Prozent ein Elfmeter", ergänzte er.

Klopp fürchtet eine lange Pause für van Dijk

Bei van Dijk wird eine Knieverletzung befürchtet, die ihn länger außer Gefecht setzen könnte. "Er konnte nicht weitermachen. Das sah nicht gut aus", meinte Klopp.

Ohne den Abwehrchef kassierte Liverpool beim Tabellenführer Everton zwei Gegentore und konnte sich beim 2:2 nicht für die 2:7-Niederlage bei Aston Villa im vorherigen Liga-Duell revanchieren.