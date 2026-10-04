Nach Debatte um Joshua Kimmich: Droht im DFB-Team jetzt ein Musiala-Problem um Florian Wirtz?

"Wir sind uns alle einig, wo Flo Wirtz hingehört, wo er sich am wohlsten fühlt. Bei Leverkusen hat er es gezeigt, bei Liverpool auch, da wird er immer besser. Und jetzt auch in der Nationalmannschaft", sagte der ehemalige Kapitän des FC Bayern im Doppelpass auf Sport1.

Beim 2:0-Sieg gegen Serbien lief Wirtz im Team von Bundestrainer Jürgen Klopp auf der Zehnerposition auf und gab der deutschen Offensive entscheidende Impulse. Mit einem Tor und einer Vorlage krönte er seine starke Leistung und wurde als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Er könne "Spiele entscheiden, das hat er auch in der Bundesliga gezeigt. Aber wenn du Spieler auf eine Position hinschiebst, wo sie sich nicht wohlfühlen, dann funktioniert es nicht", erklärte Effenberg.

Effenberg stellt Wirtz-Frage: Was passiert bei Musialas Rückkehr?

Unter Julian Nagelsmann war Wirtz bei der WM in Nordamerika unter anderem als Linksaußen aufgeboten worden, damit Jamal Musiala im offensiven Mittelfeld spielen konnte. Gegen Serbien musste der Bayern-Star allerdings verletzungsbedingt passen. Für Effenberg könnte genau daraus eine interessante Frage für die Zukunft entstehen: "Was passiert mit ihm, wenn er zurückkommt? Das ist die viel spannendere Diskussion als die um Kimmich."

Die Positionsdebatte um Kimmich beschäftigt die deutsche Nationalmannschaft schon seit Jahren. Während der Bayern-Star unter Nagelsmann vor allem als Rechtsverteidiger zum Einsatz kam, beorderte ihn Klopp zurück ins zentrale Mittelfeld.

Auch Sport1-Experte und ehemalige Bundesligatrainer Peter Neururer stellte die zentrale Rolle der Position heraus und fand lobende Worte für Wirtz: "Endlich kann Florian Wirtz auf der Position spielen, auf der er stark ist, auf der er groß geworden ist, auf der er teilweise Weltklasse abgerufen hat. Auf Linksaußen ist er abgeschnitten und von anderen Leuten abhängig."

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Ähnlich beurteilt Eintracht-Profi Timothy Chandler die Situation. "Er ist ein Unterschiedsspieler für jede Mannschaft, in der er spielt. Er ist ein Freigeist. Der muss auf der Position zehn spielen, wo er sich frei bewegen kann. Da gehört er einfach hin", sagte Chandler.

Im Verein beim FC Liverpool bekleidet Wirtz zwar ebenfalls meist die Zehnerposition, konnte die hohen Erwartungen seit seinem 125 Millionen Euro teuren Wechsel im vergangenen Jahr bislang jedoch nur bedingt erfüllen. In 55 Pflichtspielen für die Reds kommt der 23-Jährige auf sieben Tore und elf Vorlagen - für viele Experten und Fans schlicht zu wenig. Auch in der laufenden Saison wartet Wirtz noch auf seinen ersten Treffer für Liverpool.