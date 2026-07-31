Der 23-Jährige, einst als Supertalent gefeiert und bei Borussia Dortmund zu dem Spieler der Zukunft auserkoren, konnte bei Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Saison nicht wie erhofft neuen Schwung holen. Verlässt er die Bundesliga nun endgültig?

Übereinstimmenden Berichten von The Athletic und Sky zufolge meldet Racing Straßburg Interesse an Reyna an. Gespräche zwischen dem französischen Erstligisten und dem offensiven Mittelfeldspieler sollen laufen, in Gladbach könne man sich sowohl einen Verkauf als auch eine Leihe vorstellen.

Für Reyna wäre es die nächste Chance auf einen Neuanfang bei einem ambitionierten Verein. In der Hoffnung, sein zweifellos vorhandenes Potenzial endlich konstant auf höchstem Niveau abrufen zu können. Etwas, das ihm trotz großer Vorschusslorbeeren in den vergangenen Jahren nicht gelingen wollte.

Giovanni Reyna galt beim BVB einst als Supertalent

2019 hatte der BVB den Sohn des ehemaligen Bundesliga- und US-Nationalspielers Claudio Reyna von New York City FC nach Dortmund geholt. 16 Jahre jung war der Hochbegabte damals und ihm standen sämtliche Türen offen: "Der Junge ist verdammt gut. Er hätte bei jedem Klub der Welt unterschreiben können, aber am Ende hat er Borussia Dortmund gewählt", wurde Sebastian Geppert, seit kurzem Assistenzcoach von Edin Terzic bei Athletic Bilbao und früher lange Nachwuchstrainer beim BVB, seinerzeit von Transfermarkt zitiert.

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Unter anderem Real Madrid, der FC Barcelona und Manchester City sollen ebenfalls intensiv um das Mega-Talent aus den USA gebuhlt haben, das bei New York City FC bereits als 14-Jähriger bei der ersten Mannschaft mit trainieren durfte, in deren Reihen sich damals Weltstars wie Andrea Pirlo, Frank Lampard oder David Villa tummelten. Insbesondere von Pirlo schwärmte Reyna: "Manchmal sehen seine Bewegungen langsam aus, sind aber das komplette Gegenteil. Er hat das ganze Spielfeld im Blick und erkennt Räume, die kein anderer sieht. Pirlo ist so clever, ein Visionär. Einer der intelligentesten Spieler, die je gespielt haben", sagte er 2020 der Sport Bild und wollte sich in eine ähnliche Richtung entwickeln.

Warum er sich gegen Barca, Real und Co. und stattdessen für den BVB entschieden hatte? "Es war die Kombination aus der hervorragenden Perspektive und den Ambitionen des Klubs. Ich habe hier die besten Chancen gesehen, um den Sprung zum Profi zu schaffen – und das in einer Mannschaft, die in jedem Wettbewerb Chancen hat. Ich habe mich nicht geirrt – und das macht mich sehr glücklich."

Giovanni Reyna sorgte in Dortmund als 17-Jähriger für Begeisterung

Die Entscheidung zahlte sich zunächst tatsächlich aus. Dortmunds damaliger Trainer Lucien Favre gab dem Teenager schnell die Chance, sich oben zu zeigen und Reyna nutzte sie bravourös. Schon nach einem halben Jahr bei der U19 rückte er Anfang 2020 in die erste Mannschaft auf, feierte als gerade erst 17-Jähriger sein Bundesliga-Debüt. Kurz darauf meldete er sich bei der 2:3-Niederlage im DFB-Pokal bei Werder Bremen so richtig an: Nach lässigem Solo traf er traumhaft aus 16 Metern in den Winkel.

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"Man sieht im Training, dass er etwas hat. Wer das nicht sieht, ist blind", zeigte sich Favre begeistert. "Er bewegt sich richtig, er spielt richtig, er verteidigt auch sehr, sehr clever. Er kann Tore schießen, er kann den letzten Pass spielen. Mit seinen 17 Jahren macht er das wirklich sehr gut. Wenn er so weiter spielt, dann wird er seinen Weg machen."

Rund sechseinhalb Jahre ist das alles inzwischen her. Und von den Sphären, die Reyna seinerzeit prophezeit wurden, ist der mittlerweile 23-Jährige ziemlich weit entfernt. Dass Verletzungspech ihn dabei mitunter bitter einbremste, gehört in jedem Fall zur Wahrheit dazu. Reyna spielte 2020/21 eine gute erste vollständige Profisaison, etablierte sich mit 17/18 Jahren als Stammspieler beim BVB.

Giovanni Reynas Leihe nach Nottingham ging schief

In der Spielzeit darauf begannen die Verletzungsprobleme, teilweise musste er monatelang aussetzen, fand so nie wirklich in einen Rhythmus und die vereinzelten Glanzlichter wurden mit der Zeit immer seltener. Anfang 2024 sollte eine Leihe zu Nottingham Forest die Wende zum Besseren einleiten, hatte allerdings keinen Effekt, weil Reyna in der Premier League nur selten zum Zug kam.

Zurück in Dortmund streikte zunächst wieder für Wochen der Körper, in einer für den BVB insgesamt schwierigen Saison 2024/25 kam er über Kurzeinsätze selten hinaus. Weil die Perspektive nicht sonderlich rosig war und er seine Teilnahme an der Heim-WM mit den USA gefährdet sah, sagte Reyna Dortmund vergangenen Sommer nach sechs Jahren Lebewohl. Gladbach legte vier Millionen Euro Ablöse auf den Tisch, bei den Fohlen wollte der Mittelfeldmann endlich wieder zu seinem Spiel finden.

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Immerhin: In den WM-Kader der USA schaffte er es, war beim Heimturnier dabei und lieferte mit seinem sehenswerten Tor per Außenrist beim 4:1-Auftaktsieg gegen Paraguay sogar ein Highlight. Doch richtig gut war die Weltmeisterschaft aus Reynas Sicht ebenso wenig wie das vergangene Jahr in Gladbach. Die muskulären Problemchen blieben ihm treu, einen Stammplatz konnte er sich nicht nachhaltig erarbeiten. Zahlenmäßig sprangen in wettbewerbsübergreifend 20 Einsätzen lediglich ein Tor und ein Assist heraus. Wenig verwunderlich also, dass man bei den Fohlen nicht sonderlich an Reyna zu hängen scheint.

Giovanni Reyna nach Straßburg? Es wäre ein spannender Wechsel

Wie im Juni die Sport Bild berichtete, spielt der US-Amerikaner in den Planungen von Trainer Eugen Polanski weiterhin keine allzu große Rolle. Dementsprechend könnte Gladbach sogar dazu bereit sein, Reyna für weniger ziehen zu lassen als die vier Millionen Euro, die man vor zwölf Monaten nach Dortmund überwiesen hat.

Straßburg könnte Reyna also möglicherweise für eine Mini-Ablöse bekommen. Bei den Franzosen, Achter der vergangenen Ligue-1-Saison, würde Reyna in eine spielstarke Offensive um Paraguay-Nationalspieler Julio Enciso kommen, in der er seine Stärken durchaus zur Geltung bringen könnte. Bei Gladbach hatte er in der Endphase der vergangenen Spielzeit gute Ansätze gezeigt und wenn er fit bleibt, hat Reyna sicherlich das Potenzial dazu, seine Laufbahn in Straßburg wieder in die richtige Spur zu bringen. Noch dazu in einem neuen Umfeld, einer neuen Liga, wo er nicht wie zuletzt in der Bundesliga den drohenden Stempel des ehemaligen Supertalents, das die Erwartungen nicht erfüllen kann, ständig mit seinem Namen in Verbindung sieht. Es wäre ein spannender Wechsel.