Mexiko vs England: WM-Vorschau 2026 – alles, was Sie wissen müssen

Mexiko vs England: Anstoßzeit im Überblick

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Mexico City Stadium

Anpfiff ist am 6. Juli 2026 um 02:00 Uhr GMT bzw. 22:00 Uhr EST (5. Juli).

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Die "Three Lions" erklimmen ihren ultimativen Everest in der legendären Festung des Fußballs

Im Achtelfinale trifft Gastgeber Mexiko auf England in der Höhenlage von Mexiko-Stadt. Javier Aguirre führt eine bisher fehlerfreie "El Tri"-Elf, die auf einer Welle der Euphorie reitet und entschlossen ist, den Heimvorteil zu nutzen, um das Viertelfinale zu erreichen.

Im Weg steht ihnen eine zähe englische Mannschaft unter Thomas Tuchel. Die "Three Lions" überstanden in der vorherigen Runde einen Schreck und setzten auf späte Turniermagie, um weiterzukommen. Der Aufstieg auf 2.200 Meter über dem Meeresspiegel, um dort gegen eine unerbittliche Gastgebermannschaft anzutreten, stellt jedoch die ultimative Bewährungsprobe für Englands körperliche Verfassung und taktische Disziplin unter der Hitze einer sommerlichen K.o.-Nacht dar.

Wie "El Tri" und die "Three Lions" hierherkamen

Mexiko ist bisher makellos durch das Turnier gekommen. Nach drei Siegen gegen Südafrika, Südkorea und Tschechien in der Gruppenphase setzten Aguirres Spieler den Schwung in der Runde der letzten 32 in einen 2:0-Erfolg über Ecuador um – die Treffer erzielten Julián Quiñones und Raúl Jiménez noch vor der Pause. Wichtig: "El Tri" hat in vier Turnierspielen noch kein Gegentor kassiert und damit eine 40-jährige Durststrecke in der K.o.-Phase beendet.

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Englands Weg ins Achtelfinale verlief deutlich turbulenter. Nach dem Gruppensieg in Gruppe L drängte der kämpferische Gegner aus der Demokratischen Republik Kongo die "Three Lions" im Sechzehntelfinale bis an den Rand des Ausscheidens. Nach dem Führungstreffer von Brian Cipenga in der 7. Minute geriet Tuchels Team unter Druck, doch Kapitän Harry Kane glich in der 75. Minute aus und erzielte in der 86. Minute den Siegtreffer. Damit gewann England 2:1 und Kane erhöhte sein Turnierkonto auf fünf Tore.

Fitness-Checks in der Höhenlage und wichtige Verletzungssorgen bestimmen die Aufstellung

Die taktische Vorbereitung auf dieses Spitzenspiel hängt stark von medizinischen Updates in beiden Lagern ab. Englands größtes Problem ist Mittelfeldmotor Declan Rice, der sich nach seinem Einsatz als rechter Außenverteidiger gegen die DR Kongo eine Oberschenkelverspannung zugezogen hat. Rice nahm zwar am leichten Training teil, sein Einsatz bleibt aber fraglich. Zudem plagen Chelsea-Verteidiger Reece James und Bayer-Leverkusen-Abwehrmann Jarell Quansah schwerere Oberschenkel- und Sprunggelenkprobleme, die ihren Einsatz unwahrscheinlich machen.

Mexiko geht dagegen mit einer intakten Stammelf in die Partie. Trainer Aguirre steht im offensiven Mittelfeld vor einem Luxusproblem: Der junge Gilberto Mora könnte von Beginn an spielen und der englischen Abwehr mit vertikalen Sprints früh zusetzen.

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Hochdruck-Höhenfalle gegen Ballbesitzsicherung entscheidet den Spielverlauf

Im Mittelpunkt stehen Ausdauer und Raumkontrolle. Mexiko setzt auf ein hohes, intensives Pressing, das Gegner in der eigenen Hälfte festsetzt und so die dünne Höhenluft zusätzlich ausnutzt. Quiñones und Jiménez führen diesen Pressing-Plan an, schneiden Passwege ab und schaffen schnelle Überzahlsituationen im letzten Drittel.

Tuchels Gegenstrategie setzt auf effizienten Ballbesitz. England weiß, dass das Hinterherlaufen hinter dem Ball auf 2.200 Metern gefährlich ist, daher will die Mannschaft das Tempo drosseln und das Mittelfeld über Jude Bellingham kontrollieren. Die "Three Lions" wollen Mexikos emotionale Startphase abwarten und anschließend im Konter die Räume hinter den Außenverteidigern nutzen, um Kane in Szene zu setzen.

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Eingespielte Strukturen stehen vor der ultimativen Bewährungsprobe

Mexiko stellt seine weiße Weste gegen den Top-Stürmer Harry Kane auf die Probe. Kane braucht oft nur eine Halbchance, um ein K.-o.-Spiel zu entscheiden.

England muss über 90 intensive Minuten taktische Kompaktheit wahren. Zeigen die Gäste wie gegen den Kongo Passivität oder Lücken in der Deckung, bestrafen das feindselige Heimpublikum und die starke El-Tri-Offensive jeden Fehler gnadenlos.

Voraussichtliche Aufstellung Mexikos gegen England

Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jiménez, Quinones

Voraussichtliche Aufstellung Englands gegen Mexiko

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Wichtige Statistiken zu Mexiko gegen England

Mitausrichter Mexiko hat vier seiner Turnierspiele im legendären Estadio Azteca bestritten und in diesem Stadion noch nie ein WM-Spiel verloren (8 Siege, 2 Unentschieden).

Mexiko könnte als erst zweite Mannschaft in der WM-Geschichte in den ersten fünf Spielen einer Turnierausgabe ohne Gegentor bleiben und an die Serie Italiens von 1990 anknüpfen.

Englands Kapitän Harry Kane erzielte im Turnier bisher fünf Tore und ist mit insgesamt 13 Treffern nun Rekordtorschütze seines Landes bei Weltmeisterschaften.

England unter Thomas Tuchel bevorzugt Ballbesitz, Mexiko unter Javier Aguirre setzt auf ein direktes Umschaltspiel.

England hat seit 1986 viermal in Serie gegen Mexiko gewonnen.

Der 26-köpfige Kader Mexikos

Torhüter: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo

Verteidiger: Jorge Sanchez, Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Mateo Chavez

Mittelfeld: Erik Lira, Orbelin Pineda, Alvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo, Edson Alvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chavez

Stürmer: César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Armando González, Santiago Giménez, Raúl Jiménez

26-köpfiger Kader Englands

Torhüter: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Verteidiger: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Mittelfeld: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Stürmer: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Mannschaftsnachrichten & Kader

Mexiko trainiert im Achtelfinale unter Javier Aguirre. Vor dem Spiel gab es für "El Tri" keine bestätigten Verletzungen oder Sperren, eine voraussichtliche Aufstellung liegt noch nicht vor. Weitere Infos folgen kurz vor Anpfiff.

Thomas Tuchel trainiert England; derzeit liegen keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Eine voraussichtliche Startelf nannte er noch nicht, doch er will vor dem Anpfiff am Sonntag Updates liefern.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Mexiko kommt mit fünf Siegen aus den vergangenen fünf Partien in allen Wettbewerben ins Achtelfinale. Die Mannschaft besiegte Ecuador am 1. Juli im Estadio Azteca im Sechzehntelfinale 2:0. Zudem gewann sie alle vier Gruppenspiele, darunter ein 5:1 gegen Serbien im Test vor dem Turnier und ein 3:0 gegen Südafrika zum WM-Auftakt. "El Tri" erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte nur ein Gegentor – im Test gegen Serbien.

Auch England gewann vier der letzten fünf Spiele; der einzige Ausrutscher war ein 0:0 gegen Ghana in der Gruppenphase. Zuletzt feierte das Team einen 2:1-Comeback-Sieg gegen die DR Kongo am 1. Juli, als Kane zwei späte Tore erzielte. Tuchels Mannschaft besiegte Kroatien am ersten Spieltag 4:2 und Panama 2:0; in fünf Partien erzielte sie neun Tore und kassierte drei.

Bilanz der direkten Begegnungen

MEX Letzte 2 Spiele ENG 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege England 3 - 1 Mexiko

England 4 - 0 Mexiko 1 Erzielte Tore 7 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die direkte Bilanz umfasst zwei Freundschaftsspiele in England. Das jüngste war ein 3:1-Sieg Englands am 24. Mai 2010, davor gab es ein 4:0 am 25. Mai 2001. England gewann beide Partien mit insgesamt 7:1 Toren. Dieses Achtelfinale ist das erste Pflichtspiel zwischen beiden Teams in diesem Datensatz.

Tabellenstand

Mexiko belegte Platz eins in Gruppe A, England Platz eins in Gruppe L.