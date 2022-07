PSG: Marco Verratti will französische Staatsbürgerschaft beantragen

Marco Verratti spielt seit zehn Jahren bei PSG. In der Zukunft will der italienische Nationalspieler französischer Staatsbürger werden.

Der italienische Europameister Marco Verratti hat gegenüber Sportweek verraten, dass er eines Tages die französische Staatsangehörigkeit beantragen wird. "Paris ist eine wunderbare Stadt und dieses Land hat mir so viel gegeben. Deshalb fühle ich mich nicht nur als Italiener, sondern auch als Franzose. Eines Tages werde ich die französische Staatsbürgerschaft beantragen, weil meine Söhne hier geboren wurden", sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain.

Bei PSG spielt Verratti inzwischen seit zehn Jahren. 2012 war er vom damaligen Serie-A-Aufsteiger Delfino Pescara in die Ligue 1 gewechselt. Für PSG lief er seitdem in 246 Spielen auf.

PSG-Star Verratti: Verpasste WM "eine Katastrophe"

Nach dem Gewinn der Europameisterschaft 2021 verpasste Verratti mit der Squadra Azzurra die Teilnahme an der WM 2022 in Katar - was ihm immer noch zu schaffen macht.

"Es war eine Katastrophe, wir haben gegensätzliche Gefühle erlebt. Wir haben die Europameisterschaft gewonnen und waren dann nicht in der Lage zu gewinnen", sagte Verratti.