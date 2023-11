Manuel Neuer wird im November wohl nicht für die Nationalmannschaft nominiert

Für die Bayern hat Neuer jüngst sein Comeback gegeben. Eine Rückkehr ins DFB-Team lässt aber wohl noch auf sich warten.

WAS IST PASSIERT? Torwart Manuel Neuer muss offenbar länger auf seine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft warten. Wie die Sport Bild berichtete, sei eine Nominierung des 37-Jährigen für das Länderspielfenster im November nicht geplant. Die DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am 18. November in Berlin auf die Türkei und drei Tage später in Wien auf Österreich.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neuers bislang letztes von 117 Länderspielen war der 4:2-Sieg im WM-Gruppenspiel in Katar gegen Costa Rica am 1. Dezember des Vorjahres, als Deutschland sensationell in der Vorrunde gescheitert war. Nach seinem Unterschenkelbruch wurde der 2014er-Weltmeister von Marc-Andre ter Stegen vertreten, der aktuell mit Blick auf die Heim-EM 2024 in der Pole Position liegt.

Neuer war am vergangenen Samstag beim 8:0-Sieg gegen Darmstadt 98 in der Bundesliga nach 331 Tagen Pflichtspielpause ins Tor von Bayern München zurückgekehrt.

