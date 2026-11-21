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Nach der Verbalattacke von Jesse Marsch ließ Max Eberl eine vielsagende Reaktion folgen.

Sportvorstand Max Eberl hat auf die deutlichen Worte von Kanadas Trainer Jesse Marsch im Zuge von Alphonso Davies' Verletzung in Richtung des FC Bayern München reagiert.

"Das haben wir mitbekommen, aber wir werden darauf nicht reagieren", sagte Eberl nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln am Freitagabend und betonte: "Wenn wir nicht darauf reagieren, dann reagieren wir."

Marsch hatte kurz zuvor gegen den deutschen Rekordmeister ausgeteilt. "Ich habe nicht den Eindruck, dass der FC Bayern sich auch nur einen Dreck um die kanadische Nationalmannschaft schert – und das, obwohl ich einige Leute dort kenne und weiß, wie die Deutschen mit der Nationalmannschaft umgehen, vor allem, wenn es nicht die deutsche Nationalmannschaft ist", sagte er gegenüber dem Portal OneSoccer.

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Außerdem stellte der frühere Trainer von RB Leipzig klar: "Ich mag den FC Bayern, aber ich möchte, dass sie wissen: Nur weil wir aus Kanada kommen, heißt das nicht, dass wir keine Ahnung haben, was wir tun, und dass wir ein Haufen Idioten sind." Die kanadische Nationalmannschaft wolle "das Beste für Alphonso, für den FC Bayern München – und für die Beziehungen."

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Auf die Frage nach dem Verhältnis zum kanadischen Verband antwortete Eberl vielsagend: "Manchmal ist Schweigen besser." Schließlich gibt es eine brisante Vorgeschichte, in der Davies ebenfalls Hauptprotagonist war.

Wegen Alphonso Davies: FC Bayern drohte Kanada mit Klage

Wegen der Kreuzbandverletzung, die sich der Linksverteidiger im März des vergangenen Jahres zugezogen hatte, knirschte es zwischen den Bayern und der Canadian Soccer Association gewaltig. Während aus München Vorwürfe laut wurden, dass Davies im unbedeutenden Spiel um Platz drei der CONCACAF-Nations-League gegen die USA eingesetzt wurde, hatte es aus Kanada zunächst Entwarnung gegen.

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Erst bei Davies' Rückkehr in der bayerischen Landeshauptstadt wurde die Schwere der Verletzung diagnostiziert, woraufhin FCB-Boss Jan-Christian Dreesen sogar mit juristischen Schritten drohte. Nach einem klärenden Gespräch wenige Monate später sahen die Bayern jedoch von einer Klage ab.

Getty Images

Zoff um Alphonso Davies neu entfacht

Nun scheint der Konflikt wieder neu aufgeflammt zu sein, nachdem sich Davies in der abgelaufenen Länderspielpause nur wenige Minuten nach seinem Startelf-Comeback nach über 600 Tagen einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen hatte und damit womöglich für den Rest des Jahres ausfallen wird. In der ersten Diagnose des Verbands war zunächst etwas kryptisch von einer "Verletzung im Unterkörper" die Rede, ehe eine "leichte Muskelzerrung" diagnostiziert wurde.

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Darüber hinaus offenbarte Davies, dass er schon im Vorfeld des Spiels "ein bisschen Schmerzen in Richtung meines Knies, also am unteren Ende meiner hinteren Oberschenkelmuskulatur" gespürt habe. Dies habe die medizinische Abteilung keineswegs auf die leichte Schulter genommen und sogar ein MRT veranlasst, worauf jedoch keine Auffälligkeiten zu sehen waren.

Besonders bitte für die Bayern: Gegen Köln verletzten sich auch Harry Kane und Michael Olise. Ersterer wird monatelang fehlen. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen außerdem Ismael Saibari und Serge Gnabry, während immerhin Luis Diaz vor einer Rückkehr steht.