1. FC Magdeburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Nachholspiel in der 3. Liga: Der 1. FC Magdeburg trifft auf den 1. FC Saarbrücken. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

In der findet am heutigen Dienstag ein Nachholspiel statt, Magdeburg empfängt Saarbrücken. Die Partie wird um 19 Uhr in Magdeburg angepfiffen.

Magdeburg geht heute als Außenseiter in die Partie gegen die Saarbrücker, die als Aufsteiger derzeit überragender Vierter in der Tabelle sind. Die Magdeburger sind dagegen aktuell das Schlusslicht.

Eigentlich sollte diese Begegnung bereits im 16. Dezember stattfinden. Aufgrund eines Coronafalls bei den Hausherren musste das Spiel abgesagt und in das neue Jahr verlegt werden.

Mehr Teams

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem liefert Goal Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1. FC Magdeburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. (16. Spieltag)

: 3. (16. Spieltag) Datum : Dienstag, 12. Januar 2021

: Dienstag, 12. Januar 2021 Eigentliche Ansetzung: Mittwoch, 16. Dezember 2020

Mittwoch, 16. Dezember 2020 Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort: MDCC-Arena, Magdeburg

1. FC Magdeburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Jedes Spiel der 3. Liga wird live und in voller Länge im deutschen Fernsehen übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport haben die Übertragungsrechte erhalten. Während die Öffentlich-rechtlichen nur ausgewählte Spiele zeigen dürfen, sendet Magenta jedes Spiel live. Magdeburg gegen Saarbrücken wird heute ausschließlich bei Magenta im Pay-TV laufen.

1. FC Magdeburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im Pay-TV

Magenta wird Magdeburg gegen Saarbrücken heute LIVE und über die vollen 90 Minuten im Pay-TV übertragen. Ab 18.45 Uhr könnt Ihr einschalten, Euch wird Gari Paubandt als Moderator begrüßen. Das Spiel wird von Lenny Leonhardt kommentiert. Eine Konferenz gibt es heute nicht, da es das einzige Spiel der 3. Liga zu dieser Zeit ist. Wenn Ihr das Spiel im Fernsehen verfolgen möchtet, müsst Ihr Magenta abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen.

1. FC Magdeburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im Pay-TV: Magenta

Das Abonnement von Magenta ist schnell erklärt. Wenn Ihr Kunde der Telekom seid, bekommt Ihr Magenta für ein Jahr lang gratis, danach kostet das Abo 4,95 Euro im Monat. Auch als Nicht-Telekom-Kunde könnt Ihr Magenta abonnieren, hier kostet der Pay-TV-Sender allerdings 16,95 Euro monatlich ohne Gratisjahr.



Bild: Getty Images / Hartmann

1. FC Magdeburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im LIVIE-STREAM: Magenta

Magenta bietet für die heutige Übertragung auch einen LIVE-STREAM an. Wer also gerade unterwegs ist oder keinen Receiver der Telekom besitzt, der kann die 3. Liga online verfolgen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream. Für den Stream gelten die gleichen Abo-Bedingungen wie für die TV-Übertragung, einen kostenlosen und gleichzeitig legalen Stream wird es nicht geben.

1. FC Magdeburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1. FC Magdeburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live: Die 3. Liga im LIVE-TICKER von Goal

Wer kein Geld für die Übertragung zahlen möchte, der kann sich zu jeder Zeit über das Ergebnis im kostenlosen Ticker von Goal informieren - schaut mal rein!

Auf einer außerordentlichen Managertagung haben sich die Klubs der #3Liga heute mehrheitlich für eine Anpassung des Wechselkontingents von 3 auf 5 Spieler ab dem 20. Spieltag ausgesprochen.

Mehr Infos ➡️ https://t.co/2ssi9wkkcU#zeigtsuns #fu3ball pic.twitter.com/hQB8Oq70gv — 3. Liga (@3_liga) January 6, 2021

1. FC Magdeburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1. FC Magdeburg ... gegen... 1. FC Saarbrücken Thomas Hoßmang Trainer Lukas Kwasniok 5,7 Mio. Euro Marktwert 4,7 Mio. Euro Luka Sliskovic (400 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Nicklas Shipnoski (350 Tsd. Euro)

1. FC Magdeburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick