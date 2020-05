1. FC Magdeburg gegen FCK (1. FC Kaiserslautern) im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung der 3. Liga heute

In der 3. Liga empfängt der 1. FC Magdeburg heute den 1. FC Kaiserslautern. Goal verrät, wo Ihr das Duell live im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt.

Nach langen Diskussionen rollt in der ab diesem Wochenende erneut der Ball. Indem der 1. FC Magdeburg am Dienstag seinen Antrag, die Partien der kommenden beiden Spieltage zu verlegen, zurückgezogen hat, steht dem Duell mit dem Tabellennachbarn nichts mehr im Wege. Anstoß ist heute um 14 Uhr in der MDCC-Arena.

Beim virtuellen DFB-Bundestag stimmten am Montag 94,9 Prozent der 253 Delegierten für eine Fortsetzung der 3. Liga - und damit gegen den Antrag der Landesverbände Sachsen und Sachsen-Anhalt, die Saison wegen der Corona-Pandemie abzubrechen. Nach über elf Wochen Pause soll die Saison nun mit fünf englischen Wochen bis zum 4. Juli zu Ende gebracht werden.

Ihr möchtet wissen, auf welchem Sender die Begegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern heute live übertragen wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga live im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem liefern wir Euch eine Stunde vor dem Anstoß die Aufstellungen beider Teams.

1. FC Magdeburg gegen den FCK (1. FC Kaiserslautern) heute live: Die Daten zur Begegnung in der 3. Liga

Duell 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern Datum Samstag, 30. Mai 2020 | 14 Uhr Ort MDCC-Arena, Magdeburg

1. FC Magdeburg - FCK (1. FC Kaiserslautern): Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Es gibt gute Nachrichten für alle, die wegen der Corona-Pandemie heute nicht im Stadion sein können oder sich einfach auf die Übertragung der Begegnung im Fernsehen gefreut haben: Ein Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte am deutschen Unterhaus gesichert. In der aktuellen Saison sind deshalb alle Spiele der 3. Liga im deutschen Fernsehen zu sehen.

Doch nicht alle Begegnungen sind hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden: Manche Duelle der 3. Liga werden auch live im Free-TV übertragen. Wenn Ihr wissen möchtet, ob das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern heute ebenfalls auf den regionalen Sendern der ARD zu sehen ist, seid Ihr hier genau richtig.

Magdeburg gegen FCK (1. FC Kaiserslautern) heute im TV schauen - so funktioniert's

Bis vor einigen Jahren konnten die dritten Programme der ARD selbst entscheiden, welche Begegnungen der 3. Liga live im Free-TV gezeigt werden soll. Mit der Telekom hat sich inzwischen aber ein zweiter Anbieter die Übertragungsrechte gesichert und zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge auf MagentaSport.

Am Samstag beginnt der Pay-TV-Sender bereits 15 Minuten vor dem Anstoß mit der Übertragung. Um 13.45 Uhr begrüßt Euch Kommentator Gari Paubandt aus der MDCC-Arena in Magdeburg. Er wird die gesamten 90 Minuten am Mikrofon begleiten.

Einziger Haken: Kunden der Telekom können das Angebot zunächst für ein Jahr kostenlos nutzen, anschließend kostet das Abonnement 4,99 Euro monatlich. Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt dagegen 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders!

Magdeburg gegen FCK (1. FC Kaiserslautern) heute live im Free-TV beim SWR und NDR sehen

Der Pay-TV-Anbieter ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, um das Aufeinandertreffen zwischen Magdeburg und Kaiserslautern heute im deutschen Fernsehen zu sehen. Denn: Die ARD darf pro Saison bis zu 86 Spiele der 3. Liga live im TV zeigen, die Auswahl der Spiele wird zwischen den regionalen Sendern abgestimmt.

Diese Regelung, wonach jeweils zwei ARD-Anstalten eine Begegnung zeigen sollen, ist die Erklärung, warum das Duell heute sowohl im SWR als auch im MDR zu sehen sein wird. Dabei macht es keinen Unterschied, in welchem Sendegebiet Ihr Euch befindet. Beide Programme beginnen um 14 Uhr mit ihrer Übertragung aus der MDCC-Arena.

1. FC Magdeburg vs. FCK (1. FC Kaiserslautern): Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute im LIVE-STREAM?

Neben den einzelnen TV-Übertragungen könnt Ihr auch im LIVE-STREAM dabei sein, wenn der FCK heute in Magdeburg um drei Punkte kämpfen wird. Um die Begegnung unterwegs zu streamen, gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, die Euch Goal in diesem Abschnitt erklären wird.

Magdeburg gegen Kaiserslautern heute im LIVE-STREAM von MagentaSport

Der Pay-TV-Sender MagentaSport ist seit letzter Saison die Heimat der 3. Liga und stellt seine Berichterstattung nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet zur Verfügung. Auf der Homepage des Senders müsst Ihr Euch zunächst einloggen und könnt anschließend Magdeburg gegen Kaiserslautern live schauen.

Auch im LIVE-STREAM geht MagentaSport heute um 13.45 Uhr auf Sendung. Die gelieferten Bilder sind dabei identisch mit der TV-Übertragung, auch die Konditionen im Internet sind die gleichen wie beim TV-Abo. Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr unter diesem Link.

Magdeburg gegen FCK (1. FC Kaiserslautern) heute im LIVE-STREAM kostenlos bei SWR und MDR sehen

Wenn Ihr kein zusätzliches Abo abschließen möchtet, müsst Ihr aber nicht auf einen LIVE-STREAM verzichten. Denn: Die dritten Programme der ARD müssen ihre Inhalte auch im Internet kostenlos zur Verfügung stellen. Somit wird das Aufeinandertreffen zwischen Magdeburg und Kaiserslautern auch auf der Webseite des SWR und MDR übertragen,

Die Übertragung beginnt im LIVE-STREAM bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 14 Uhr erfolgen wird. Auf der SWR-Webseite könnt Ihr die Begegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern ohne vorherige Anmeldung schauen. Auch das Programm des NDR lässt sich rund um die Uhr im LIVE-STREAM verfolgen.

Magdeburg gegen FCK (1. FC Kaiserslautern) heute live: Die Aufstellungen

Magdeburg: Behrens - Laprevotte, Gjasula, Müller, Perthel - Costly, Kvesic, Preißinger, Chahed - Bertram, Beck

Kaiserslautern: Grill - Schad, Kraus, Hainault, Hercher - Bachmann, Sickinger, Ciftci, Pick - Thiele, Kühlwetter

Die Aufstellung ist da 👀 Gemeinsam mit dem Autohaus Kehry präsentieren wir Euch unsere #FCK-Startelf gegen den @1_FCM! #Betze #FCMFCK pic.twitter.com/lxIsPBmfQ3 — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) May 30, 2020

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Parallel zur Übertragung der Begegnung im TV und im LIVE-STREAM könnt Ihr Magdeburg gegen Kaiserslautern auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Wir liefern Euch detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen und halten Euch somit über die Ereignisse in der 3. Liga auf dem Laufenden.

Bereits ab 20 Minuten vor dem Anstoß versorgt Euch unser LIVE-TICKER mit allen wichtigen Informationen. Während des Aufeinandertreffens erhaltet Ihr von uns schnelle Aktualisierungen und interessante Statistiken. Und das Beste? Das Live-Angebot ist für Euch völlig kostenlos!

Magdeburg gegen Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Tabellensituation in der 3. Liga

Platz Verein Tore Punkte 12 Viktoria Köln 46:53 35 13 Chemnitzer FC 44:44 34 14 1. FC Kaiserslautern 42:45 34 15 1. FC Magdeburg 37:31 33 16 Hallescher FC 43:43 33 17 FSV Zwickau 40:41 32 18 Preußen Münster 37:48 27 19 Sonnenhof Großaspach 23:52 21 20 Carl Zeiss Jena 27:61 17

