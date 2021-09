1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Übertragung der 3. Liga

Der 1. FC Kaiserslautern ist heute beim 1. FC Magdeburg zu Gast. Mit Goal erfahrt Ihr alles rund um die Live-Übertragung der Partie im TV und STREAM.

Am 7. Spieltag der Saison stehen sich der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Kaiserslautern gegenüber. Anpfiff in der MDCC-Arena in Magdeburg ist um 18:00 Uhr.

Die letzte Begegnung zwischen den beiden Mannschaften konnte Magdeburg mit 1:0 für sich entscheiden. Glückt Kaiserslautern heute die Revanche? Mit Goal erfahrt Ihr alles über die Aufstellungen und Übertragung im TV und STREAM.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Daten zum Spiel

3. Liga heute live: So wird 1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern im TV übertragen

Der FCK hat bislang alle seine Auswärtsspiele in dieser Saison verloren und muss heute ausgerechnet zum Tabellen-Zweiten nach Magdeburg. Die Marschroute für Kaiserslautern und den Trainer Marco Antwerpen ist dabei klar: Es muss ein Sieg her, um zurück in die Spur zu finden. Wird Kaiserslautern der erste Auswärtssieg der Saison gelingen, oder gelingt dem 1. FC Magdeburg der dritte Sieg in Folge?

Die Begegnung verspricht Spannung pur und viele Fans fragen sich nun: Wird die Partie live übertragen und falls ja, wo?

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV: ARD überträgt das Spiel live

Die gute Nachricht für alle Fans der 3. Liga: Die ARD hat sich die Übertragungsrechte für das Spiel gesichert und überträgt die Begegnung live und in voller Länge!

Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt an jedem Wochenende auf dessen dritten Programmen ausgewählte Spiele der 3. Liga. Doch das heutige Spiel zwischen Magdeburg und Kaiserslautern ist dabei etwas Besonderes! Nicht auf SWR, NDR, MDR & Co. seht Ihr heute das Spiel, sondern ab 17.50 Uhr direkt im "Ersten".

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Ersten: Die ARD-Übertragung im Überblick

Beginn der Übertragung : 17.50 Uhr

: 17.50 Uhr Anstoß : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Fernsehsender : ARD

: ARD Begegnung : Magdeburg - Kaiserslautern

: Magdeburg - Kaiserslautern Kommentar: Florian Naß

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live auf MagentaSport: Alle Spiele der 3. Liga live auf dem Smart-TV

Es gibt eine weitere Möglichkeit für Anhänger:innen beider Vereine, das Spiel live zu sehen! Mit dem Telekom-Angebot MagentaSport, könnt Ihr alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge genießen!

Für Kunden der Telekom ist MagentaSport für monatlich 4,95€ im Jahresabo zu haben. Doch auch wenn Ihr keine Kunden der Telekom seid, könnt Ihr das Streamingangebot nutzen! Wollt auch Ihr MagentaSport abonnieren, so habt Ihr zwei Möglichkeiten: Entweder Ihr entscheidet Euch für das Monatsabo und zahlt 16,95€ pro Monat, oder Ihr wählt das Jahresabo und zahlt dafür monatlich 9,95€. Egal für was Ihr Euch entscheidet, mit MagentaSport seht Ihr alle Spiele der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sowie der Basketball-Bundesliga (BBL).

MagentaSport kann auf zahlreichen Geräten genutzt werden - unter anderem auch auf Eurem Smart-TV. Ihr benötigt lediglich die App auf dem Smart-TV, meldet Euch an und könnt anschließend direkt loslegen!

Auf welchen Geräten Ihr MagentaSport noch nutzen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die 3. Liga im LIVE-STREAM sehen

Viel Fans haben noch keinen Smart-TV oder sind gerade nicht zuhause, wenn das Spiel angepfiffen wird. Es stellt sich deshalb folgende Frage: Gibt es die Möglichkeit das Spiel auf meinen mobilen Geräten im LIVE-STREAM zu sehen? Vorab: Ja, es gibt sogar mehrere Möglichkeiten! Wir beantworten Euch diese Frage in den nächsten Abschnitten.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Der LIVE-STREAM auf MagentaSport

Wir haben es bereits angedeutet: Selbst wenn Ihr keinen Smart-TV besitzt, muss nicht auf das Spiel verzichtet werden! Auch im Webbrowser, oder mit der MagentaSport-App auf dem Handy und Tablet könnt Ihr den LIVE-STREAM abrufen.

Der LIVE-STREAM auf mobilen Geräten, ermöglicht es Euch, das Spiel anzusehen, egal wo Ihr gerade seid - vorausgesetzt Ihr verfügt über ein Abo bei MagentaSport und eine stabile Internetverbindung!

Alle wichtigen Infos zur Mitgliedschaft bei MagentaSport findet Ihr hier.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Der ARD-LIVE-STREAM

Auch wenn Ihr noch keine Kunden von MagentaSport seid, könnt Ihr heute das Spiel live im STREAM ansehen - und das sogar völlig kostenlos. Im Webbrowser oder in der Mediathek-App der ARD, kann der LIVE-STREAM zum Spiel ohne Bezahlung abgerufen werden!

Hier geht's direkt zum kostenlosen ARD-LIVE-STREAM.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute im LIVE-STREAM: Einzelspiele der 3. Liga buchen mit OneFootball

Maximale Flexibilität ermöglicht Euch OneFootball! Die Fußball-Plattform kooperiert mit der Telekom und ermöglicht es Euch, Spiele der 3. Liga auch einzeln zu buchen und somit eine Vertragsbindung zu umgehen.

Alles was Ihr benötigt um den LIVE-STREAM zu verfolgen, ist die OneFootball-App auf dem Smartphone oder Tablet. Möchtet Ihr ein Einzelspiel buchen, so werden einmalig 2,99€ über den App-Store abgerechnet.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn seht Ihr hier die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die 3. Liga im LIVE-TICKER

Es gibt eine weitere Möglichkeit, über alle wichtigen Ereignisse und das Spielgeschehen heute informiert zu sein: Diese Möglichkeit, bietet Euch der kostenlose LIVE-TICKER auf Goal!

Wollt auch Ihr nichts von der Partie verpassen, könnt aber heute die Begegnung nicht im TV oder STREAM verfolgen, dann geht's hier zum kostenlosen LIVE-TICKER.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Übertragung in der Übersicht