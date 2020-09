Lyon-Sportdirektor Juninho verrät: Pep Guardiola ist Aouar-Fan

Houssem Aouar hat sich den Fokus der Eliteklubs gespielt. Lyon-Sportdirektor Juninho verriet nun, dass Pep Guardiola ein Fan des Franzosen sei.

Sportdirektor Juninho von hat sich zum umworbenen Mittelfeldspieler Houssem Aouar geäußert - und verraten, dass ManCity-Trainer Pep Guardiola die Qualitäten des 22-Jährigen schätze.

"Wenn wir über City sprechen: Natürlich mag Pep Guardiola ihn. Aber passt er in das Profil, nachdem der Verein derzeit sucht? Das weiß ich nicht. Wir haben bislang keine offiziellen Angebote für Aouar erhalten", sagte Juninho im Gespräch mit RMC Sport.

Mit Blick auf die nahe Zukunft Aouars ergänzte Juninho: "Ich denke, das Ganze läuft über die Berater. Wir wurden bislang nicht kontaktiert. Vielleicht hat ManCity bei Vincent Ponsot (OL-Geschäftsführer, Anm. d. Red.) angefragt, ich bin nicht sicher."

Juninho: "Das lässt jeden Spieler träumen"

Dass Aouar, der in jüngster Vergangenheit nicht nur mit den Skyblues, sondern auch mit PSG in Verbindung gebracht wurde, sich Gedanken um einen möglichen Wechsel mache, sei Juninho zufolge normal. "Es ist so, dass diese beiden Teams, die jedes Jahr um den Champions-League-Titel spielen, die Möglichkeiten haben, solche Spieler zu verpflichten. Das lässt jeden Spieler träumen", sagte die OL-Legende.

Aouar wurde in Lyons Jugend ausgebildet und spielte sich vor allem in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen in den Fokus. Beim französischen Erstligisten besitzt er noch einen Vertrag bis 2023.