"Ich hatte keine Ahnung" - Luke Shaw erfuhr von seiner Freundin von Ole Gunnar Solskjaers Amtsantritt bei Manchester United

Das Engagement Ole Gunnar Solskjaers bei ManUnited kam für Linksverteidiger Luke Shaw aus heiterem Himmel.

Abwehrspieler Luka Shaw vom englische Rekordmeister Manchester United hat von seiner Freundin erfahren, dass Ole Gunnar Solskjaer als Interimstrainer bei den Red Devils anheuerte. Das verriet der Linksverteidiger bei Sky Sports .

Solskjaer war vor einigen Tagen bei United auf den entlassenen Jose Mourinho gefolgt und Shaw gestand: "Die Wahrheit? Meine Freundin hat es mir gesagt. Ich bin morgens aufgewacht und habe geduscht. Da rannte sie plötzlich aus dem Zimmer und sagte es mir."

Manchester United: Shaw lobt den Solskjaer-Effekt

"Ich hatte keine Ahnung und habe auch nicht auf mein Telefon oder etwas anderes geschaut. So habe ich es also erfahren … von meiner Freundin", führte Shaw weiter aus.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Unter Solskjaer läuft es für United deutlich besser, beide Spiele unter dem norwegischen Ex-Torjäger gewannen die Red Devils: "Ich denke, man kann von außen erkennen, wie viele Dinge er binnen kurzer Zeit verändert hat", lobte Shaw: "Er ist ein sehr positiver Trainer, der weiß, was dieser Klub braucht und was die Fans von uns sehen möchten. Er bringt das schnelle Angriffsspiel zurück ins Old Trafford und die Fans wissen das genauso zu schätzen wie wir Spieler."