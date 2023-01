Lukas Podolski sorgt bei Hallenturnier für Aufregung: Weltmeister kassiert Rote Karte

Lukas Podolski veranstaltete in Gummersbach ein Hallenturnier - und sorgte auf dem Feld für unschöne Szenen.

WAS IST PASSIERT? Lukas Podolski hat bei einem Benefiz-Hallenturnier in der Schwalbe-Arena in Gummersbach für Aufregung gesorgt und eine Rote Karte kassiert. Besonders pikant: Der Weltmeister von 2014 ist der Schirmherr der Veranstaltung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Halbfinale zwischen Podolskis Klub Gornik Zabrze aus Polen und Rot-Weiss Essen kam es zu mehreren hitzigen Szenen und zahlreichen Zeitstrafen. Beim Stand von 2:2 kassierte auch der 37-Jährige eine Zeitstrafe. Anschließend soll der ehemalige Nationalspieler laut übereinstimmenden Medienberichten den Schiedsrichter bedrängt und beleidigt haben - woraufhin er die Rote Karte sah.

Auch sein Manager Markus Krampe soll den Offiziellen nach Informationen der WAZ beschimpft haben. Später habe sich Podolski beim Schiedsrichter entschuldigt. Schon beim früheren Aufeinandertreffen mit dem Hamburger SV präsentierte sich der Angreifer aggressiv, riss Verteidiger Valon Zumberi nach einer Rangelei zu Boden. Es kam zu einem Disput zwischen den beiden Spielern. Beim Kosovaren soll sich Podolski, der laut der Bild sogar in die Kabine des HSV ging, ebenfalls entschuldigt haben.

WIE GEHT S WEITER? Immerhin: Die Einnahmen von rund zwei Millionen Euro werden für einen guten Zweck verwendet. Neben Zabrze, dem HSV und Rot-Weiss Essen waren auch Blau-Weiß Lohne, der Karlsruher SC sowie der 1. FC Kaan-Marienborn Teil des Hallenturniers.