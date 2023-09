"Er steht bereit" für die Flick-Nachfolge: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bringt Matthias Sammer als Bundestrainer ins Gespräch

Matthäus spricht über mögliche Nachfolgelösungen beim DFB. Ein Trainer steht über allen anderen.

WAS IST PASSIERT? Lothar Matthäus wünscht sich Jürgen Klopp als langfristige Lösung bei der deutschen Nationalmannschaft. Für die sofortige Flick-Nachfolge bringt der Rekordnationalspieler des DFB Matthias Sammer ins Gespräch.

"Er steht bereit, habe ich erfahren", sagte Matthäus über Sammer beim Interwetten-Mediengespräch am Montag in Dortmund.

Als "große" Lösung wünscht sich Matthäus aber einen anderen. "Wenn man Jürgen Klopp nach der EM bekommen kann, dann bin ich damit einverstanden, dass man eine Lösung bis zum Sommer findet", sagte der 62-Jährige.

Und diese Übergangslösung könnte, so Matthäus, Matthias Sammer heißen. Sammer (56) ist derzeit als Berater bei Borussia Dortmund tätig und außerdem Teil der DFB-Taskforce, die nach dem frühen Scheitern bei der WM in Katar ins Leben gerufen wurde. 2005 saß Sammer zuletzt, beim VfB Stuttgart, auf der Trainerbank.

Auch seinem früheren Weggefährten Rudi Völler traut Matthäus zu, die DFB-Auswahl zur Heim-EM 2024 zu führen. DFB-Sportdirektor Völler übernimmt die Mannschaft kurzfristig für das Testspiel am Dienstag in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich. Dem 63-Jährigen stehen mit Hannes Wolf und Sandro Wagner zwei Assistenten zur Seite.

Völler "könnte das doch sogar selbst entscheiden. Ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen dagegen sprechen würden", meinte Matthäus. "In Wolf und Wagner hat er zwei an seiner Seite, die das Fach gelernt haben."

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Wochenende war Hansi Flick nach der 1:4-Niederlage der deutschen Mannschaft im Testspiel in Wolfsburg von seinem Amt als Bundestrainer entbunden worden.

Heißester Kandidat auf dessen Nachfolge soll der frühere Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sein. Außerdem werden der frühere Frankfurter Oliver Glasner, Stefan Kuntz (Nationaltrainer Türkei) oder der ehemalige Bayern-Coach Louis van Gaal sowie eben Sammer und Völler gehandelt.

Der DFB verfolge außerdem den Weg des Ex-Leverkusen-Trainers Roger Schmidt (Benfica) sehr intensiv. Klopp, laut Kicker "absoluter Wunschkandidat der Führungsriege", hat aber mehrfach signalisiert, seinen Vertrag beim FC Liverpool bis 2026 erfüllen zu wollen.