Lok Leipzig vs. Carl Zeiss Jena heute live im TV und Stream: Wird das Topspiel der Regionalliga Nordost live übertragen?

Am Sonntag kommt es zu einem echten Traditionsduell in der Regionalliga Nordost. LOK Leipzig trifft vor heimischer Kulisse zum Abschluss des 25. Spieltages auf den FC Carl Zeiss Jena. Anstoß ist um 14 Uhr im Bruno-Plache-Stadion.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Lokomotive Leipzig vs Carl Zeiss Jena heute live im Free-TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans der Regionalliga Nordost. Das Duell zwischen Leipzig und Jena ist frei empfangbar. Der MDR überträgt "Sport im Osten" ab 13.55 Uhr kostenfrei im Livestream auf der hauseigenen Homepage. Im linearen Fernsehen wird die Partie allerdings nicht zu sehen sein.

Anstoßzeit Lokomotive Leipzig gegen Carl Zeiss Jena

Lokomotive Leipzig vs. Carl Zeiss Jena: Aufstellungen

Form

Bilanz direkte Duelle

Lokomotive Leipzig vs Carl Zeiss Jena: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.