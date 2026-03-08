Lok Leipzig vs. Carl Zeiss Jena heute live im TV und Stream: Wird das Topspiel der Regionalliga Nordost live übertragen?

In der Regionalliga Nordost spielt Lokomotive Leipzig am Sonntag gegen Carl Zeiss Jena. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.
Am Sonntag kommt es zu einem echten Traditionsduell in der Regionalliga Nordost. LOK Leipzig trifft vor heimischer Kulisse zum Abschluss des 25. Spieltages auf den FC Carl Zeiss Jena. Anstoß ist um 14 Uhr im Bruno-Plache-Stadion.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt/überträgt Lokomotive Leipzig vs Carl Zeiss Jena heute live im Free-TV und Livestream?
Gute Nachrichten für alle Fans der Regionalliga Nordost. Das Duell zwischen Leipzig und Jena ist frei empfangbar. Der MDR überträgt "Sport im Osten" ab 13.55 Uhr kostenfrei im Livestream auf der hauseigenen Homepage. Im linearen Fernsehen wird die Partie allerdings nicht zu sehen sein.
Anstoßzeit Lokomotive Leipzig gegen Carl Zeiss Jena
Lokomotive Leipzig vs. Carl Zeiss Jena: Aufstellungen
Form
- Tor erzielt (kassiert)
- 10/5
- Spiele über 2,5 Tore
- 4/5
- Beide Teams haben getroffen
- 1/5
- Tor erzielt (kassiert)
- 7/6
- Spiele über 2,5 Tore
- 3/5
- Beide Teams haben getroffen
- 4/5
Bilanz direkte Duelle
4
Siege
0
Unentschieden
1
Sieg
- Spiele über 2,5 Tore
- 2/5
- Beide Teams haben getroffen
- 1/5
Lokomotive Leipzig vs Carl Zeiss Jena: Die Tabellen
