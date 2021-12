Nathaniel Phillips will FC Liverpool im Winter verlassen

Abwehrspieler Nathaniel Phillips beschäftigt sich aufgrund der großen Konkurrenz mit einem Abschied vom FC Liverpool im Winter.

Gegenüber Sky Sports News erklärte er: "Ich möchte auf dem Platz stehen und das war schwierig, denn der Konkurrenzkampf in dieser Mannschaft ist sehr groß. Der Trainer und ich sind uns einig, dass es das Beste für mich ist, so viele Spiele wie möglich zu machen. Ich werde sehen, was sich (im Januar) ergibt, und dann schauen."

Trotz überzeugender Auftritte wird er sich hinter Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Joe Gomez und Joel Matip einordnen müssen: "Ich denke, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich ist, dass ich viele Spiele für Liverpool bestreiten werde. Wenn sich also eine Gelegenheit ergibt, bei der ich die Chance bekomme, das woanders zu tun, und es für alle passt, dann wäre das sicherlich etwas, an dem ich interessiert wäre." Der Engländer kommt in der laufenden Spielzeit, bis ihn ein Jochbeinbruch stoppte, auf 224 Einsatzminuten.

West Ham wohl an Phillips interessiert

Zuletzt wurde Phillips mit einem Wechsel zu West Ham United in Verbindung gebracht. Wie The Athletic meldet, sei bereits im letzten Sommer nach einem Abnehmer für Phillips gesucht worden.

Die gewünschten 14 Millionen Euro sei jedoch niemand bereit gewesen zu zahlen. Sein aktuell gehandelter Marktwert beläuft sich auf acht Millionen Euro.