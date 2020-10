FC Liverpool verpflichtet brasilianisches Torhüter-Talent Marcelo Pitaluga

Der amtierende englische Meister hat Torwart Marcelo vom brasilianischen Klub Fluminense verpflichtet. Das gaben die Reds offiziell bekannt, ohne dabei Angaben zu Vertragsdetails zu machen.

Der 17-Jährige gilt als großes Talent auf seiner Position. In Liverpool soll der Brasilianer, der auch einen deutschen Pass besitzt, über die U23 an die Profis herangeführt werden.

Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga 🙌🔴