Vizemeister kann in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten KFC Uerdingen wieder auf die beiden Neuzugänge Mats Hummels und Thorgan Hazard setzen. Das kündigte Trainer Lucien Favre vor dem Spiel am Freitag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) an. "Bei Hummels und Hazard ist es okay", sagte der 61-Jährige am Mittwoch.

Die zuletzt angeschlagenen Hummels (muskuläre Probleme) und Hazard (Sprunggelenkprobleme) hatten den Supercup gegen Rekordmeister Bayern München (2:0) verpasst, trainierten nun aber wieder mit der Mannschaft. Anders sehe die Situation bei Torhüter Roman Bürki (Risswunde am Schienbein) und Neuzugang Julian Brandt (Adduktorenprobleme) aus.