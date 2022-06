Jeder kennt Messi als einen der größten Fußballer aller Zeiten. Woher stammt der Argentinier aber eigentlich genau? GOAL liefert die Antworten.

Lionel Messi braucht wahrlich keine Einleitung. Der 1,69 Meter große Argentinier gilt für viele Fußballfans noch vor Cristiano Ronaldo, Diego Maradona, Pele oder Franz Beckenbauer als der beste Fußballer aller Zeiten.

Mit dem FC Barcelona hat er alles gewonnen, was es im Vereinsfußball zu gewinnen gibt, mit der argentinischen Nationalmannschaft konnte er 2021 endlich auch die Copa America gewinnen. Nur der WM-Titel fehlt ihm noch. Wo startete Messi seine magische Karriere aber eigentlich?

GOAL liefert Euch die Hintergrundinfos zu Messis Geburtsort in Argentinien.

Woher kommt Lionel Messi? Alle Infos zum Geburtsort

Lionel Andres Messi Cuccittini, wie Leo Messi mit vollständigem Namen heißt, wurde etwa 300 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Buenos Aires in Rosario geboren. Mit knapp einer Millionen Einwohnern ist Rosario nach Buenos Aires und Cordoba die drittgrößte Stadt in Argentinien.

Die Stadt ist besonders als Industriezentrum bekannt, allen voran durch den Hochseehafen sowie verschiedene Automobilwerke. Mit fünf Jahren begann Messi das Fußballspielen beim Grandoli FC, 1995 wechselte er dann zu den Newell's Old Boys, einem Verein direkt aus Rosario. Die Liste von ehemaligen argentinischen Starspielern, die bereits dort spielten, ist lang. Unter anderem waren neben Messi auch Gabriel Heinze, Diego Maradona, Maxi Rodriguez oder Gabriel Batistuta für den Club aus Rosario aktiv.

Messi spielte allerdings nicht ewig für die Newell's Old Boys. Mit neun Jahren wurde ein Hormonmangel bei ihm entdeckt, der sein Wachstum massiv einschränkte. In Argentinien gab es keinen Club, der die Behandlungskosten von ca. 1000 Euro im Monat übernehmen wollte, daher orientierte die Familie sich Richtung Spanien. Messi konnte beim FC Barcelona vorspielen und wurde direkt verpflichtet. Barcelona übernahm die Kosten für die Behandlung und die 21-jährige Liebesbeziehung zwischen Messi und Barca hatte begonnen.

Übrigens hat der vielfache Weltfußballer seit 2005 auch die spanische Staatsbürgerschaft. Das wurde damals geregelt, um die Ausländerregelung in LaLiga zu umgehen, nach der nur eine bestimmte Anzahl von nicht-spanischen Spielern gleichzeitig auf dem Platz stehen darf. Demnach hätte Messi auch für die spanische Nationalmannschaft stürmen dürfen, machte aber sofort klar, dass er nur für Argentinien spielen würde.

Werden wir Messi aber noch einmal im Trikot der Newell's Old Boys sehen? Wir dürfen zumindest hoffen. In einem Interview bekräftigte der kleine Argentinier einmal seinen Wunsch unbedingt am Ende seiner Karriere noch einmal dort in Rosario spielen zu wollen. Allerdings erwähnte er auch im gleichen Atemzug, dass er in Europa für kein anderes Team als den FC Barcelona spielen werde. Und wie das ausgegangen ist, wissen wir ja alle.

Trotzdem erscheint eine Rückkehr Messis zu seinem alten Verein nicht unwahrscheinlich. Viele Profis wollen am Ende wenigstens noch einmal für ein paar Spiele an den Platz zurückkehren, wo alles begonnen hatte.

