Leipzig gegen Bayern München heute live auf Sat.1 sehen: Geht das?

RB Leipzig trifft heute in der Bundesliga auf den FC Bayern München. Kann man das Bundesliga-Spiel live auf Sat.1 sehen?

Die Bundesliga-Saison 2022/23 wird heute, am 20. Januar 2023, fortgesetzt. Im Rahmen des 16. Spieltags trifft RB Leipzig auf den FC Bayern München. Anpfiff ist um 20.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig. Ist es möglich, das Spiel live auf Sat.1 zu sehen? Wird das Spiel im LIVE-STREAM gezeigt? Und wo gibt's Highlights und einen LIVE-TICKER? GOAL hat die Infos für Euch gesammelt.

Das Warten auf die Fortsetzung der Bundesliga-Saison 2022/23 hat ein Ende, heute ist es endlich so weit. RB Leipzig und der FC Bayern eröffnen das Jahr 2023 mit dem Spitzenspiel des 16. Spieltags, die Partie ist gleichbedeutend mit dem Duell des Tabellenersten mit dem Tabellendritten. Bereits im Juli standen sich die beiden Vereine im DFL-Supercup gegenüber, damals siegte der FC Bayern mit 5:3 gegen die Mannschaft von Trainer Marco Rose.

In das Aufeinandertreffen werden beide Teams ersatzgeschwächt gehen, sowohl der FCB als auch RBL müssen auf ihre Stammkeeper Péter Gulácsi (Kreuzbandriss) und Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) verzichten, zudem stehen auch Christopher Nkunku und Lucas Hernández nicht zur Verfügung. Bei Leipzig wird wohl Janis Blaswich das Tor hüten. Bei den Münchnern steht voraussichtlich Neuzugang Yann Sommer direkt zwischen den Pfosten.

Leipzig gegen Bayern München heute live auf Sat.1 sehen: Infos zur Bundesliga-Partie am Freitagabend

Paarung: RB Leipzig vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Bundesliga-Saison 2022/23, 16. Spieltag

Anpfiff: 20. Januar 2023, 20.30 Uhr

Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

Leipzig gegen Bayern München heute live auf Sat.1 sehen: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Nur noch wenige Bundesliga-Spiele können die Fans im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Dazu zählt jeweils eine Partie des 1., 17. und 18. Spieltags sowie die Relegationsspiele der 1. und 2. Liga.

Aufgrund der Winter-WM und der damit einhergehenden Verschiebung der Winterpause laufen in dieser Saison aber keine Begegnungen des 17. und 18. Spieltags, sondern des 15. und 16. Spieltags im Free-TV.

Leipzig gegen Bayern München heute live auf Sat.1 sehen: Spitzenspiel am Freitagabend im Free-TV!

Somit wird RBL gegen den FCB live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, der TV-Sender Sat.1 ist für die Übertragung zuständig.

Der Bundesliga-Abend startet heute bereits um 19.00 Uhr mit der Vorberichterstattung, ehe ab 20.30 Uhr das Leder in Leipzig rollt.

Leipzig gegen Bayern München heute live auf Sat.1 sehen: Wer zeigt das Spiel im LIVE STREAM?

Einen kostenfreien LIVE STREAM bekommt ihr von ran zur Verfügung gestellt. Diesen findet ihr auf ran.de sowie in der App, der Abschluss eines Abos ist nicht notwendig.

Darüber hinaus könnt Ihr das Match auch beim Streamingdienst DAZN verfolgen, der die Rechte für die Übertragungen der Bundesliga-Partien am Freitag und Sonntag hält. Dafür müsst Ihr Euch allerdings kostenpflichtig registrieren.

Leipzig gegen Bayern München heute live auf Sat.1 sehen: Bundesliga im Pay-TV und LIVE STREAM auf DAZN

Ihr habt einerseits die Möglichkeit, DAZN bei einem bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzuzubuchen, um die linearen TV-Sender DAZN1 und DAZN2 zu empfangen. Auf einem der beiden Kanäle läuft dann auch Leipzig gegen Bayern München. Ob dies bei Eurem Anbieter möglich ist und wie hoch die Kosten sind, müsst Ihr direkt beim Vertragspartner in Erfahrung bringen.

Wollt Ihr Zugriff auf alle LIVE-STREAMS von DAZN, müsst Ihr ein Abo direkt beim Streamingdienst abschließen. Das Monatsabo ist für 29,99 Euro zu haben, das Jahresabo kostet Euch umgerechnet 24,99 Euro pro Monat. Im Anschluss könnt Ihr via App, Webbrowser oder Smart-TV alle Live-Übertragungen von DAZN abrufen.

Leipzig gegen Bayern München heute live auf Sat.1 sehen: Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga

Im LIVE-TICKER von GOAL halten wir Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, falls Ihr das Top-Duell nicht sehen könnt.

Wollt Ihr die Highlights bereits kurz nach Abpfiff sehen, findet Ihr diese ebenfalls bei DAZN. Darüber hinaus werden diese auch in der Nacht von Sonntag auf Montag bei sportschau.de, zdf.de und sport1.de hochgeladen und sind in der ARD-Sportschau am Samstagabend ab 18.00 Uhr zu sehen.

Leipzig gegen Bayern München heute live auf Sat.1 sehen: Anpfiff, STREAM, TV - Übersicht zur Übertragung