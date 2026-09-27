Superstar Kylian Mbappe von Real Madrid hat verraten, dass sich einst auch Borussia Dortmund um ihn bemühte.

Im Interview mit der Sport Bild antwortete Mbappe auf die Frage, ob ihn schon einmal Angebote aus Deutschland erreicht hätten: "Es waren viele Vereine, auch Dortmund. Aber es ist schwierig für mich, darüber zu sprechen. Denn: Wenn man einem Verein absagt, klingt es häufig so, als wenn etwas nicht gepasst hätte."

Den genauen Zeitpunkt der Avancen seitens des BVB nannte Mbappe nicht, allerdings ist zu vermuten, dass die Dortmunder rund um seinen Durchbruch bei der AS Monaco im Jahr 2016 anklopften. Ungefähr zu jener Zeit versuchte auch Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp sein Glück und wollte Mbappe zum FC Liverpool lotsen. "Das war schon etwas speziell, aber toll. Und ganz ehrlich: Ich wäre damals sehr gerne zu ihm gewechselt", erinnerte sich der französische Stürmer.

Wohin wechselte Kylian Mbappe aus Monaco?

Allerdings blieb Mbappe zunächst noch in Monaco, wechselte 2017 dann innerhalb Frankreichs zu Paris Saint-Germain. "Ich war noch nicht bereit, mein Heimatland zu verlassen. Ich wollte in meine Heimatstadt, nach Paris. Ich hatte gerade einmal ein Jahr für Monaco gespielt und brauchte damals mein Umfeld, um mich wohlzufühlen. Deshalb bin ich zu PSG gegangen", erklärte der heutige Real-Star.

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In Madrid hat Mbappe einen guten Start in die Saison 2026/27 hingelegt, zuletzt gab es rund um den 27-Jährigen jedoch Sorgenfalten. Bei seinem 1:0-Siegtor für die französische Nationalmannschaft beim Nations-League-Spiel in der Türkei zog sich Mbappe am Freitagabend eine Knieverletzung zu und fällt vorerst aus. Die am Samstag von Real verkündete Diagnose fiel aber weniger schlimm aus als befürchtet.