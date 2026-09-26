Real Madrid hat am Samstagabend eine Diagnose zur Verletzung von Stürmerstar Kylian Mbappe bekanntgegeben.

Demzufolge sind die schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten und Mbappe dürfte um eine allzu lange Zwangspause herumkommen. Laut Real hat sich der französische Nationalspieler beim 1:0-Sieg von Les Bleus im Nations-League-Spiel in der Türkei am Freitag "nur" eine Überdehnung der hinteren Kapsel des linken Kniegelenks zugezogen. Wie lange Mbappe ausfallen wird, wurde nicht kommuniziert.

Verletzt hatte sich der Real-Star bei seinem goldenen Tor für Frankreich in der 54. Minute. Schon beim Jubeln humpelte Mbappe und wurde unmittelbar danach kurz behandelt. Zwar kehrte er daraufhin noch einmal kurzzeitig auf den Rasen zurück, musste in der 59. Minute aber endgültig ausgewechselt werden.

Was hatte Frankreich-Trainer Zidane zur Verletzung von Mbappe gesagt?

Mbappes sorgenvolles und schmerzverzerrtes Gesicht hatte schlimme Befürchtungen einer möglicherweise schwerwiegenden Knieverletzung hervorgerufen. Auch Frankreichs neuer Nationaltrainer Zinedine Zidane hatte sich nach Abpfiff am späten Freitagabend besorgt gezeigt: "Es sieht leider nicht gut aus", sagte er zu Mbappes Blessur.

Der Torjäger war nach der Partie in der Türkei umgehend zurück nach Madrid gereist, wo er bei Real am Samstag näher untersucht wurde. Für die weiteren anstehenden Nations-League-Spiele der Franzosen in Belgien (28. September), gegen Italien (2. Oktober) und wiederum gegen Belgien (5. Oktober) steht Mbappe nicht mehr zur Verfügung.

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Bei Real hofft man nun natürlich auf eine schnelle Genesung des Angreifers, der mit acht Toren in den ersten acht Pflichtspielen 2026/27 stark in die neue Saison gestartet ist. Spätestens im Clasico bei Erzrivale FC Barcelona Ende Oktober hätten die Königlichen nur zu gerne wieder einen hundertprozentig fitten Mbappe auf dem Platz.