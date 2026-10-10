"Das war ein blöder Fehler von mir, ich musste mir den Ball auf links legen, weil von rechts wurde ich von zwei Leuten angelaufen. Ich hätte einfach eine andere Entscheidung treffen müssen", sagte der 40 Jahre alte Keeper des FC Bayern nach dem 2:2 (0:1) beim FC Augsburg.

Mit seinem haarsträubenden Ballverlust ermöglichte Neuer dem FCA durch Robin Fellhauer nach nur 8,4 Sekunden das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. "Ich musste erstmal in mich gehen, durchatmen und hatte natürlich noch die Hoffnung, dass wir das Spiel drehen können. Ich glaube, die Möglichkeiten haben wir gehabt, haben sie aber leider liegen lassen", sagte Neuer.

Wie erklärt Manuel Neuer das zweite Gegentor in Augsburg?

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Neuer beim 1:2 durch Rodrigo Ribeiro (64.) ebenfalls keine gute Figur abgab, auch wenn er bei Sky sagte: "Beim zweiten Gegentor bin ich machtlos."

Einen Schuss von Calvin Brackelmann ließ der Bayern-Keeper auf die Seite abklatschen, Ribeiro staubte ab. "Es war ein strammer Schuss, ein komplizierter Ball, den ich nicht festhalten kann. Ich lenke ihn nach außen ab und dann sind wir auch wieder im Hintertreffen und er schiebt ihn nur ein", meinte Neuer dazu.

Von Trainer Vincent Kompany gab es keinerlei Vorwürfe. "Das kann man nicht ändern oder schönreden. Bei einem 20 Jahre alten Torwart hättest du als Trainer jetzt ein bisschen Arbeit. Aber Manu weiß, wie er damit umgehen muss. Es ist schade, aber als Mannschaft stehen wir immer zusammen", sagte Kompany.