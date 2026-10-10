Ein historischer Fehlstart des FC Bayern München: Weil sich Manuel Neuer einen Riesenpatzer leistete, kassierte der FCB beim FC Augsburg das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte.

Dem 40-Jährigen war unmittelbar nach dem Abstoß ein scheinbar harmloser Rückpass von Luis Diaz zugespielt worden, ehe er sich den Ball einen Tick zu weit vorlegte und den heraneilenden Robin Fellhauer beim Versuch, diesen mit einem etwas zu lässigen Chip ins Leere laufen zu lassen, am Rücken traf. Von dort aus prallte der Ball in den Lauf des Augsburgers, der diesen daraufhin locker ins leere Tor schob.

Als der Ball die Linie überquerte, zeigte die Uhr auf der Anzeigetafel gerade einmal acht Sekunden an. Die Bild-Zeitung berichtet indes von handgestoppten 8,4 Sekunden. Damit erzielte Fellhauer das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Den Rekord hatten zuvor Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) und Kevin Volland (TSG Hoffenheim) mit jeweils neun Sekunden inne.

Neuer befindet sich aller Voraussicht nach in der letzten Saison seiner Karriere. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte er immer wieder seinen Rücktritt angedeutet. Die Nachfolge der langjährigen Nummer eins wird wohl Jonas Urbig antreten, der wie schon in der vergangenen Spielzeit zu regelmäßigen Einsätzen kommen soll, um ihm den Übergang zu erleichtern.

Bundesliga: Die schnellsten Tore der Geschichte