Robin Fellhauer vom FC Augsburg hat nach seinem historischen Treffer verraten, dass seine Mannschaft im Vorfeld auf einen Fehler von Manuel Neuer spekulierte.

"Wir haben vor dem Spiel ganz klar besprochen, was die Anstoßtaktik von Bayern ist, dass sie den Ball zurückspielen zu Manuel Neuer und der den Ball nach vorne schlägt", sagte Fellhauer nach dem Spiel: "Das war mein Job in dem Fall." Der Angreifer war Nutznießer eines kapitalen Bocks des Routiniers vom deutschen Rekordmeister, der einen Rückpass von Luis Diaz unmittelbar nach dem Anstoß nur unzureichend verarbeitet hatte.

Fellhauer jubelte letztlich nach nur acht Sekunden und avancierte damit zum schnellsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte. Sein Ziel war es, sich von Alphonso Davies "nicht blocken zu lassen, sondern irgendwie durchzulaufen und den Torwart daran zu hindern, den Ball so ganz kontrolliert zu spielen. Und in dem Fall hat es super funktioniert."

Seine Chance auf den Treffer zum frühen 1:0 habe er schon gewittert, nachdem er "relativ einfach" an Davies vorbeigekommen war. "Ich habe dann gesehen, dass Manu so ein bisschen der Ball versprungen ist und hab dann ja einfach probiert, so nah wie möglich draufzukommen, um irgendwie Druck auszuüben und hab es dann irgendwie geschafft, den Ball zu blocken. Und dann war ich auf einmal durch, hab den Ball dann noch einmal mitgenommen und dann aufs Tor geschossen", erklärte Fellhauer. Auf die Frage, ob es das leichteste Tor seiner Karriere gewesen sei, antwortete er: "Bis jetzt, das kann man so sagen."

Robin Fellhauer: Darum schrieben ihm Karim Bellarabi und Kevin Volland

Außerdem gab Fellhauer einen Einblick in seiner Gedanken, als er das leere Tor vor Augen hatte. "Wenn ich ehrlich bin, dachte ich, ich nehme den Ball lieber noch einmal mit. Nicht, dass du vorbeischießt." Nach dem Spiel habe er auch schon Grußbotschaften von Kevin Volland und Karim Bellarabi erhalten, die den Rekord für das schnellste Tor im deutschen Oberhaus im Vorfeld hielten. Die beiden Ex-Nationalspieler hatten jeweils neun Sekunden gebraucht.

"Das ist dann schon eine sehr, sehr coole Sache", sagte Fellhauer und betonte: "Da kann man sich schon freuen." Noch wisse er nicht, ob sein Eintrag in die Geschichtsbücher gefeiert werde. "Mir wurde nur eben von Herrn Gregoritsch zugeflüstert, dass ich der Mannschaft einen ausgeben muss."

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FC Bayern München wurde ein Tor zu Unrecht aberkannt

Trotz Fellhauers Blitz-Treffer reichte es für den FC Augsburg am Ende nicht zum dritten Saisonsieg im sechsten Saisonspiel. Nachdem Rodrigo Ribeiro die Fuggerstädter in der 64. ein weiteres Mal - auch, weil Neuer erneut unglücklich agierte - in Führung gebracht hatte, sorgte Nathaniel Brown in Minute 80 für den 2:2-Endstand. Den Münchner Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 hatte Ismael Saibari (55.) erzielt.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber, dass den Bayern ein Treffer von Luis Diaz in der 50. wohl zu Unrecht aberkannt worden war. Der Unparteiische Sven Jablonski hatte in besagter Szene nach Eingreifen des VAR eine Abseitsposition von Josip Stanisic geahndet. Allerdings entstand das Tor aus einer neuen Spielsituation, wie im Anschluss Ex-Schiedsrichter Patrick Itrrich und auch FCB-Vorstand Max Eberl kritisierten. Insgesamt wurden gar vier Münchner Treffer vom Schiedsrichtergespann einkassiert.

Augsburg hat dank des gelungenen Saisonstarts dennoch jeden Grund zu Freude. Mit acht Punkten steht für die Mannschaft von Trainer Manuel Baum Platz sechs in der Bundesliga zu Buche.