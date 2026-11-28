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Beim FC Bayern jagt aktuell eine Hiobsbotschaft die nächste. Und Trainer Vincent Kompany? Bewahrt die Ruhe, vermeidet jegliche Angriffsfläche und beschwört Karma.

Bevor wir hier zu den Worten von Trainer Vincent Kompany kommen, erstmal zu einer Geste des Bayern-Trainers. Nach Bundesligaspielen sind Gastmannschaften traditionell erpicht darauf, möglichst schnell nach Hause zu kommen. Manchmal verlässt der jeweilige Trainer die obligatorische Pressekonferenz deshalb noch vor den Ausführungen seines Gegenübers. Trotz eines entsprechenden Angebots nicht so Kompany nach diesem in vielerlei Hinsicht bitteren 0:0 seines FC Bayern gegen den Hamburger SV.

Als ihm alle Fragen gestellt waren, wünschte ihm der Pressesprecher des HSV schon "eine gute Heimreise". Kompany beharrte aber darauf, die Worte von Merlin Polzin abzuwarten. Insgesamt neun Minuten lang saß er schweigend neben diesem und lauschte. Selbst - oder gerade - in schwierigen Zeiten bewahrt Kompany Respekt und Ruhe, will keine auch noch so kleine Angriffsfläche bieten. Und die Zeiten waren wohl noch nie schwieriger seit seinem Amtsantritt im Sommer 2024.

Mit Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala und Harry Kane fehlten in Hamburg sieben potentielle Stammspieler. Nun gibt es auch noch Sorgen um Konrad Laimer, der verletzt ausgewechselt werden musste. Dazu die öffentlichen Debatten um Musiala, losgetreten von der klubeigenen Führungsriege. Gegen den HSV blieben die Münchner zum dritten Mal hintereinander sieglos, eine längere Serie hat Kompany seit seinem Amtsantritt noch nie erlebt. Und dann sah zu allem Überfluss Ersatz-Kapitän Joshua Kimmich glatt Rot für eine völlig unnötige Tätlichkeit.

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Warum Kompany mit Kimmich anders umgeht als mit Olise

Und damit rein in Kompanys Analyse. Die erste Frage bei der Pressekonferenz an ihn war natürlich die nach Kimmichs Platzverweis. "In den zweieinhalb Jahren, in denen ich da bin, haben wir sowas schon mal erlebt", begann Kompany und meinte damit mutmaßlich Michael Olises ähnlich schwachsinnigen Platzverweis im Oktober gegen Viking Stavanger, als beim FC Bayern aber ansonsten grundsätzlich noch alles nach Plan lief.

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"Da habe ich ganz deutlich meine Meinung gesagt", erinnerte sich Kompany richtigerweise. "Überblöd" nannte er Olises damaligen Ballwurf. Ein Wort, das auch auf Kimmichs Haarzieher gepasst hätte, den sogar der Übeltäter selbst "unentschuldbar" nannte. Kompany aber vermied wegen der aktuellen Gesamtsituation anders als damals bei Olise jegliche Einzelkritik: "Jetzt in dieser Phase: Keine Chance, dass ich irgendwelche Spieler rauspicke und der Öffentlichkeit ein Geschenk gebe, keine Chance."

Derartige "Geschenke" verteilten in den letzten Wochen die mächtigen Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zur Genüge. Sei es mit öffentlich geäußerter Kritik an Lennart Karl oder vor allem Zweifeln an Musiala. Derartige Geschenke verteilten in vergleichbaren Situationen auch gerne mal Kompanys Vorgänger Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel. Kompany aber war nicht in Weihnachtsmann-Stimmung und wehrte sämtliche Nachfragen geduldig ab.

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"Das muss was bringen, das muss sich lohnen am Ende"

Gleichzeitig beteuerte er, dass die offensichtlichen Probleme intern "deutlich und hart" angesprochen werden. Wie schon bei der Pressekonferenz vor dem Spiel verwies Kompany wieder auf die "Bubble", aktuell eines seiner Lieblingsworte. "In unserer Bubble geben wir uns nicht nur High Five und sagen: Boah, das hast du gut gemacht. Nein, wir sind einfach ehrlich. Aber das bleibt intern."

Ein Remis gegen einen Abstiegskandidaten wie den HSV ist beim FC Bayern ungeachtet aller Umstände ganz automatisch eine Enttäuschung - trotz aller Personalsorgen, trotz aller Bara Ndiayes und Noah Codjo-Evoras und Sache Boeys in der Startelf, trotz langer Unterzahl. Zumal die Münchner gegen den HSV vor allem offensiv komplett enttäuschten. Kein Schuss aufs Tor, ein xG-Wert von lediglich 0,46. Kompany aber suchte partout nur nach positiven Aspekten.

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"Wenn man ruhig bleibt, kann man aus diesen Momenten am meisten lernen. Was lerne ich, wenn wir 7:0 gegen Union Berlin gewinnen? Dass Harry Kane den Ball gut reinschießen kann. Jetzt lernst du und das machen wir auch", sagte Kompany. "Was diese Mannschaft an Widerstand zeigt, was wir jetzt aufbauen, bis irgendwann alle wieder zurück sind, ist wertvoll." Es hatte ein bisschen was von Karma-Beschwören. "Irgendwann muss diese Mentalität was bringen. Das muss was bringen, das muss sich lohnen am Ende."

Elfmeter für den FC Bayern? Kompany vermeidet Schiedsrichter-Kritik

Beinahe hätte es sich schon in der Schlussphase gegen den HSV gelohnt. Luis Diaz dribbelte in den Strafraum und ging nach einem Zweikampf mit Hamburgs Martin Adeline zu Boden. In dem Moment beklagte sich die Münchner Bank um Kompany vehement. Danach aber sagte der Trainer: "Es war kein Elfmeter und es war kein Foul an Luis Diaz." Kein vorzeitiger PK-Abgang, keine Schiedsrichter-Kritik - nur keine Angriffsflächen bieten.

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Der Druck steigt auch so ganz automatisch an. Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen am Sonntag an der Tabellenspitze der Bundesliga auf vier Punkte davonziehen. Und am Dienstag wartet das wichtigste Spiel bis zur Winterpause, weil es das einzige ist, in dem die Münchner einen Titel verspielen könnten: das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC.

Die Berliner sind aktuell sowas wie das Gegenteil des FC Bayern: Sie gewannen in dieser Saison bis dato 14 von 15 Pflichtspielen und haben aktuell keinen einzigen Verletzten.