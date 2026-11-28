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Eine strittige Elfmeterszene in der Schlussphase des Spiels gegen den Hamburger SV sorgte beim FC Bayern für reichlich Gesprächsstoff.

Der eingewechselte Luis Diaz war in der Nachspielzeit mit viel Tempo in den gegnerischen Strafraum gezogen und zu Boden gegangen. Dabei kam es zu einer leichten Berührung mit Hamburgs Martin Adeline. Schiedsrichter Bastian Dankert ließ die Partie jedoch weiterlaufen. Eine VAR-Überprüfung blieb somit aus - sehr zum Unmut der Bayern-Bank um Trainer Vincent Kompany, die sich lautstark beim Unparteiischen beschwerte.

Nach dem Abpfiff zeigte sich Kompany im Interview mit DAZN deutlich gelassener und räumte ein, dass die Entscheidung durchaus nachvollziehbar gewesen sei. "Es war kein Elfmeter und es war auch kein Foul gegen Luis Díaz. Sein Fuß bleibt im Rasen stecken. Man kann in dieser Phase keinen Elfmeter geben. Man kann hier und da natürlich immer eine andere Meinung haben", erklärte der Bayern-Coach. Auch Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich teilte diese Einschätzung. Bei Sky stellte er klar, dass er in dieser Situation ebenfalls nicht auf Elfmeter entschieden hätte.

Etwas differenzierter bewertete Verteidiger Jonathan Tah die Situation. "50:50. Ich verstehe, dass unsere Bank sich darüber aufregt. Es gibt Schiedsrichter, die sich dafür entscheiden, und es gibt einen VAR, der sich vielleicht einschaltet - manchmal aber auch nicht", sagte der Nationalspieler.

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Am Ende musste sich der FC Bayern mit einem torlosen Unentschieden zufriedengeben. Dabei hatten die Münchner aufgrund ihrer angespannten Personalsituation ohnehin schwierige Voraussetzungen. Verletzungsbedingt musste der Rekordmeister auf zahlreiche Stammkräfte verzichten - unter anderem Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari und Manuel Neuer -, weshalb mit Bara Sapoko Ndiaye und Noah Codjo-Evora gleich zwei Youngster in der Startelf standen.

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Zusätzlich erschwert wurde die Aufgabe durch den Platzverweis gegen Kapitän Joshua Kimmich, der bereits vor der Halbzeitpause nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte. Trotz der Unterzahl präsentierten sich die Münchner über weite Strecken als spielbestimmende Mannschaft, konnten ihre Überlegenheit jedoch nicht in Tore ummünzen. Zu allem Überfluss kamen mit Konrad Laimer und Lennart Karl zwei weitere womöglich Verletzte hinzu. Darüber hinaus drohen den Bayern mit Konrad Laimer und Lennart Karl zwei weitere verletzungsbedingte Ausfälle.

Durch das Remis beträgt der Rückstand des FC Bayern auf Borussia Dortmund in der Bundesliga nun einen Punkt. Die Schwarzgelben haben allerdings am Sonntag gegen Bayer Leverkusen die Möglichkeit, ihren Vorsprung mit einem Sieg auf vier Zähler auszubauen.