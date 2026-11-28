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Die Personalsituation beim FC Bayern spitzt sich weiter zu. Beim 0:0 gegen den Hamburger SV musste Konrad Laimer angeschlagen ausgewechselt werden, immerhin bei Lennart Karl gab es Entwarnung.

Karl signalisierte nach einem bis dahin ganz schwachen Auftritt Anfang der zweiten Halbzeit Probleme an der Hüfte. In der 52. Minute ersetzte ihn Laimer, der fortan den rechten Flügel bekleidete - bis in der 87. Minute auch er nach einem Schlag unter Schmerzen runter musste. Für ihn kam Nathaniel Brown ins Spiel.

Bei Karl gab Trainer Vincent Kompany nach Abpfiff Entwarnung, seine Auswechslung sei aus Gründen der Belastungssteuerung so geplant gewesen. Problematischer ist die Situation bei Laimer. "Das sieht nicht gut aus", sagte Kompany. Eine offizielle Diagnose steht bisher noch aus. Sofern Laimer nun tatsächlich ausfällt, würde sich das ohnehin schon mit etlichen Leistungsträgern gefüllte Lazarett weiter verbreitern.

Kapitän und Stammkeeper Manuel Neuer wird nach seiner Fußverletzung frühestens zum Rückrundenstart zurückkehren. Ismael Saibari (Syndesmoseriss) fehlt vermutlich bis Februar, Harry Kane (Syndesmoseriss) bis März. Jamal Musiala hatte erst am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Köln (1:1) sein Comeback nach Muskelfaserriss gefeiert, beim Duell mit OSC Lille (1:2) am Mittwoch brach die Verletzung aber wieder auf. Er fällt wohl vier bis sechs Wochen aus.

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Michael Olise könnte nach seiner Fußprellung vielleicht schon am Dienstag im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Hertha BSC zurückkehren. Serge Gnabry (Muskelverletzung) und Alphonso Davies (Muskelfaserriss) kehrten am Freitag immerhin wieder ins Mannschaftstraining zurück. Womöglich feiern sie ihre Comebacks noch vor Weihnachten.

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Joshua Kimmich wird nach seiner unnötigen Roten Karte gegen den HSV in der Bundesliga erstmal gesperrt fehlen.