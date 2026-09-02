"Komisches Transferfenster": Toni Kroos kritisiert einen Ex-Klub

Weltmeister Toni Kroos hat sich verwundert über die Transferperiode seines ehemaligen Klubs Bayer Leverkusen gezeigt, wobei dies "mit dem Leverkusen, wo ich damals gespielt habe, jetzt nicht mehr so viel zu tun hat." Dabei kritisierte er in seinem Podcast Einfach mal Luppen neben dem erlittenen Qualitätsverlust vor allem den Umgang mit Robert Andrich.

Dieser wurde vom neuen Trainer Carles Martinez öffentlich degradiert, indem dieser das Amt des Kapitäns an Edmond Tapsoba übertrug und ihm wenig Spielzeit einräumte. Anschließend verkaufte Bayer Exequiel Palacios, der wie Andrich ebenfalls in der Mittelfeldzentrale zuhause ist, nach England - und vollzog bei Andrich eine Kehrtwende.

"Du rasierst einen Rob komplett, um gleichzeitig dann auf der Position noch jemanden zu verkaufen. Weiß ich nicht, das ist ganz komisch", zeigte sich Kroos verwundert, der der Werkself allgemein ein "komisches Transferfenster" attestierte.

Kroos habe kein Problem damit, wenn Vereine auch mal harte Entscheidungen träfen, allerdings sollte dies mit einem klaren Plan verfolgt werden – den er in Leverkusen offenbar nicht sieht. "Dann muss ich auf der Position auch richtig gut besetzt sein oder nicht noch die Idee haben, kurz vor Schluss einen abzugeben, der für die Position eingeplant ist. Wirkt alles komisch", meinte er.

Bayer Leverkusen verpatzt den Start in die Bundesligasaison

Neben Palacios gab Leverkusen im Sommer auch Piero Hincapie, der nach seiner Leihe fest zu Arsenal wechselt, und Alejandro Grimaldo gab - als Ersatz kamen Afonso Moreira, Miguel Gutierrez und Facundo Medina.

Für Kroos ein deutlicher Qualitätsverlust, weshalb der ehemalige Weltklassespieler den Leverkusenern, die zum Auftakt überraschend mit 2:3 gegen Bundesliga-Neuling Elversberg verloren hatten, in dieser Saison auch keinen Platz unter den ersten Fünf in der Bundesliga zutraut. "Das finde ich schade", bekräftigte er.